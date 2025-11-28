2025聯合國世界冥想日首度授權台灣主辦「共振之聲音樂會」

生活中心／綜合報導

聯合國大會為了呼籲全球民眾認識並體驗冥想，將每年12月21日訂為「世界冥想日」。今年，聯合國特別諮商組織－世界非遺保護基金會（WICHPDF）宣布，將首度授權由台灣在地團隊 Aiya 心樂園 執行「世界冥想日 World Meditation Day」官方活動，以「The Resonance of Love and Harmony — 共振之聲」為題，於12月21日在淡水將捷金鬱金香酒店舉辦《2025 愛呀共振之聲音樂會（The Resonance of Sound Concert）》，以「音樂 × 冥想」的跨界形式，串聯全球、同步共振。

WICHPDF表示，世界冥想日旨在以「靜心」「意識」「文化交流」促進全球和平。2024 年12月21日全球共有 830 萬人次 同時間參與冥想, 創下全球紀錄。今年首度由台灣承辦亞洲主會場，與全球Live連線, 象徵台灣在文化創新、療癒藝術與跨國社群合作上的能量獲得高度肯定。



聯合國於2024年通過決議並設立「世界冥想日」官方轉播畫面。（圖／翻攝自2024年聯合國轉播畫面）

首度以「音樂 × 冥想」打造國際級盛典

《愛呀共振之聲音樂會》由台灣頂尖演奏家與冥想團體共同參與，融合 手碟、脈輪舞蹈、梵唱、水晶缽、迪吉里杜、行星演奏（琴床） 等療癒藝術，打造沉浸式五感舞台「地球共振 Resonance of Earth」，活動將結合炁冥想（Qi Meditation）同步直播，在潮汐、微風與夕陽之間，聆聽大地的呼吸，讓能量隨音樂流動，與世界一同進入和平的頻率。建議觀眾穿著舒適服飾，自備瑜珈墊或坐墊，以 坐、躺、半躺 等最自然姿態，在音樂與能量流動中進入深層放鬆狀態。

活動主辦單位表示，此次活動不僅是音樂會，更是一場 全球心靈健康及和平行動。



愛呀共振之聲音樂會活動場地。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）

視覺團隊「本源共振」在2025花蓮身體藝術節呈現光影視覺效果。（圖／本源共振提供）

全球連線 × 同步冥想 × 音樂共振

活動將以台灣主舞台同步連線，與紐約、中國及東南亞多國的冥想團體及公益基金會，共同於12月21日進行「全球同步冥想儀式」。

WICHPDF指出，透過科技與文化的結合，活動期望「讓世界一起靜下來，讓身心健康及平和從每一次呼吸開始」。

特別感謝〚世界冥想日共振大使〛The 5 am Club-路隊長與地球一同共振!更多詳情請上 2025世界冥想日活動官網 或關注FB 「世界冥想日World Meditation Day-亞洲」粉絲專頁。

