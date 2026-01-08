2025股市大漲「房市卻冷颼颼」！謝金河點未來降價2關鍵：房產逐漸邊緣化

台灣房市是許多投資人的關注重點，財信傳媒董事長謝金河對此在臉書發文指出，台灣「房市、股市不同步」的現象其實已存在多年，例如2015年股市跌很慘，房價仍在上漲，但2025年股市吸收大量資金，房市卻是冷颼颼的一年，「AI時代資產首重變現性，不易變現的資產會逐漸邊緣化！」​

謝金河表示，台語情歌王子、房地產專家顏炳立都會在新舊暦年之交，挑選出一首代表未來一年房市的歌。2025年他選的是「最後的火車站」，今年他選「碎心戀」，他說錢已經離開房地產，跑去追跑得比較快的股市。

謝金河指出，這話說出房市一部份現象，「其實房市與股市不同步已經很有一段時間了！」他提到，聯合新聞網報導說「股市8000點的時代至少買得起房」，PTT創辦人杜奕瑾對此指出，把股價指數和房市走勢放在一起比，發現房價是在2008到2016年那段漲最多。2015年股市跌很慘，房價仍在上漲。

杜奕瑾在臉書表示，台灣房價就是在08到16年大漲，也是股市8000點保衛戰時，2016年後股市大漲，房價反而持平。

謝金河分析，後面這一段房價上漲，「和台商資金回流有很大的關係」，在2000到2019年的20年間，台灣銀行業每年新增存款約1.5兆台幣，2020年疫情延燒，那年新增存款4.2兆台幣，此後每年至少新增3.1兆以上，2025年前10個月增加3.5兆，從2020年迄今銀行存款增加22.4兆。

謝金河表示，台灣到2024年底的銀行存款餘額是62.5兆，到25年底可能到66兆上下，台灣的錢多比1980年代的台灣「錢淹腳目」更厲害，但股市吸收更大的資金。進入2026年，1月5日股市交易量8007億元、6日7632億元、7日8766億元，把OTC加進來已突破一兆元。

謝金河說，但2025年房市是「冷颼颼」的一年，這些年只有局部的點能創新高。兩周前，他和顏炳立一起吃飯，他說到台灣前4檔被動型ETF規模2.5兆左右，已經超過房市一年成交量，房地產已經不是大產業。​



謝金河提到，接下來房市還要面對很多考驗，例如房地產實價登錄，你買賣房地產的一擧一動，媒體都會揭露，像陳泰銘、蔣東濬買幾戶文華苑，大家都知道。于美人每次賣房子都會見報，這會令高資產的人卻步。



謝金河指出，其次是台灣少子化問題嚴重，一年新增人口將跌破10萬大關，台灣房地產供給遠大過需求，更何況房屋自有比率超過87%，剩下只有換屋需求。他上周去中壢吃江家羊肉，順路把青埔考察一遍，發現新增大樓可能上千棟，有開燈的並不多！



謝金河直言，「聯合新聞網又拿買不起房出來炒作，其實這個現象存在幾十年了！進入AI時代，將來尊貴的資產首重變現性，股票跟誰買？賣給誰？大家都不知道！房地產交易大家都知道！不易變現的資產會逐漸邊緣化！」

