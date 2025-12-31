2025股民平均「實際獲利」約60萬！2026台積電上看2000？

記者李鴻典／台北報導

台股今（31）日迎來2025年封關日，加權指數大漲256點，收在28963點，再創歷史新高。台股2025年共漲5928點，漲幅25.7%，若以市值換算，今年平均每位股民帳面獲利約150萬元，但若扣除台積電（2330）賺走的錢，股民平均實際獲利約60萬。

台股2025年封關日，加權指數大漲256點，收在28963點，再創歷史新高。（示意圖／PIXABAY）

由於台積電佔台股大盤權重逾四成，2026年行情仍以台積電馬首是瞻，三立iNEWS財經台「關我什麼事」節目來賓賴憲政表示:「台積電2奈米及3奈米都傳出提前量產的好消息」。

廣告 廣告

黑石財經執行長溫建勳也表示:「業界傳出台積電3奈米以下的產品，2026年起要連續漲價4年，雖然魏哲家沒有直接證實，但卻說了句耐人尋味的說法，魏哲家說有些事只能做，不能說，其實已經說明了答案」，因此，節目來賓一致看好台股元月衝30000點，台積電2026年上看2000元。

群益投顧總經理范振鴻也強調，台積電新產能2027年會放量，獲利成長幅度還會大於2026年，「因此資金長線還會繼續流向台積電。」。

但何時買台積電時機最佳?到底台積電的甜甜價是多少?答案就在三立iNEWS財經台首度舉辦的「2026台股誰最飆?」北高巡迴論壇中，論壇特別邀請數位轉型學院詹文男院長分析AI產業前景，並邀請名師蔡明彰、林昌興、群益總經理范振鴻替投資人研擬投資攻略，現場罕見開放投資人與主講者面對面Q&A。座位有限，快來報名。

請點擊報名平台https://irunner.biji.co/2026SETN

更多三立新聞網報導

中華電信：正式申請加入Google Chrome預設信任清單

陪政大人四十年「今日書局」今歇業 教授：再見了，我年輕記憶的一部分

前進馬太鞍溪堰塞湖！挖土機瞬間遭土石吞沒…見證大自然面前人類的渺小

OPPO Reno15全系列一次看 2億畫素解鎖你的潮流拍攝力

