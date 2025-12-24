2025肥胖指引更新！「微胖族」治療策略揭 用藥考量肌少症風險

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】肥胖與多種癌症、心血管疾病、三高、睡眠呼吸中止症等疾病密切相關，隨著肥胖族群增多，也逐漸演變成全球公衛危機。台灣肥胖醫學會日前公布《2025年台灣肥胖臨床治療指引》，其中針對BMI介於24至27的「微胖族」，建議先調整飲食、運動，3至6個後若仍未達減重目標，再考慮藥物治療；至於BMI≥27且合併共病，則取消需要先生活形態控制三個月的建議，醫師和患者可直接討論和評估藥物使用。

台灣肥胖盛行率高 因應醫學發展推最新治療指引

台灣肥胖醫學會林文元理事長表示，世界衛生組織（WHO）近期同樣針對肥胖發表建議，強調肥胖為易復發的慢性病，且病因複雜，應在醫師評估下長期規律治療、預防復發；而台灣肥胖盛行率達50%，其中約一半BMI介於24至27。回應藥物治療與臨床證據的快速變化，台灣肥胖醫學會推出最新治療指引，期望為醫界提供決策建議，並與國際趨勢接軌。

藥物使用建議調整 「微胖族」治療策略考量這些

在藥物治療方面，台灣肥胖醫學會高湘涵秘書長說明，對於BMI≥30，或BMI≥27且至少一項肥胖相關共病症，如三高、心血管疾病或脂肪肝等的中重度肥胖患者，新版指引取消了「先生活型態控制三個月、未改善再用藥」的建議，醫師可依患者個別病況，判斷是否要啟動「瘦瘦針」GLP-1類腸胃荷爾蒙藥物等治療，以符合最新國際證據與國內藥物適應症規範。

針對BMI介於24至27的過重族群，指引提醒，評估應納入肌肉與脂肪比例等身體組成，體重正常、體脂肪過高的「微胖族」或「泡芙人」，若未合併腰圍過大問題，仍以飲食、運動與生活型態修正為優先；若腰圍增加，且經3到6個月的生活型態積極介入後仍未達減重目標，經醫療團隊評估後可考慮藥物治療。

高湘涵秘書長指出，臨床研究顯示，患者在藥物介入下，觀察到體重下降，且主要減去的是脂肪，血壓、血脂與血糖等代謝指標也有改善，唯實際效果將因人而異。此外，指引同時將內視鏡治療、減重代謝手術等納入治療選項，協助醫師依患者風險狀況制定治療策略。

「瘦瘦針」用藥有亂象 學會：非適應症族群不建議使用

針對「瘦瘦針」近期常被熱議的用藥亂象，林文元理事長提醒，偏瘦族群若使用，可能面臨肌肉流失風險；老年族群肌肉量本身較低，也應謹慎控制用藥節奏。目前臨床觀察，減重量75%以上來自脂肪屬於可接受範圍，治療方案和副作用症狀也都要尋求專業醫療團隊協助。

高湘涵秘書長進一步補充，肥胖應被視為一種疾病，減重用藥要符合適應症範圍，若BMI低於24，甚至低於18，屬於正常或過輕族群，相對不建議使用，因減重過程中脂肪與肌肉會同時流失，對體重較輕者而言，肌肉流失可能影響身體功能，整體風險未必小於效益。

她也強調，肥胖治療藥物無法達成局部塑身效果，未必能滿足BMI正常族群對體態的期待，且藥物供應可能有限，應遵循公平原則，優先提供給真正符合適應症、風險較高的族群。符合條件的過重族群，也應與醫師充分討論治療目標與預期效益，審慎評估治療選擇。臨床觀察有部分患者難以長期負擔自費用藥，在達到治療目標和堅持生活型態調整的前提下，患者可與醫師討論藥物調整策略。

肥胖治療應搭配生活型態改變 跨專業人員投入協助

林文元理事長表示，肥胖治療除了藥物使用，也應搭配生活型態改變，包括飲食、運動、行為面向，例如調整進食順序、進食量、戒菸等。學會目前有近400位專科醫師可提供協助，也已通過75位「健康體位管理師」資格，讓具備護理、個案管理、運動治療、心理諮商背景的跨專業人員，可投入提供全方位協助。

新版指引同時新增與強化多個章節，包括體重偏見與汙名化、基因與病理生理學，以及肥胖的全面性評估，強調臨床照護需走向「長期管理」。同時，指引也納入App在輔助體重管理相關說明，以透過科技工具，幫助患者提高自我管理的成效。

