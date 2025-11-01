2025自行車嘉年華 邀日韓客一「騎」出發

2025台中自行車嘉年華正式開幕，今年吸引超過1700位民眾參加，也邀請了日本、韓國貴賓，一起共襄盛舉，體驗台中最熱門的自行車路線，東后豐自行車綠廊。

2025台中自行車嘉年華，在東勢客家文化園區舉辦開幕活動，現在吸引超過1700位民眾參加，還首次邀請韓國釜山市府團隊，和首爾市觀光協會成員，一起體驗台中最熱門，經典的東后豐自行車綠廊。

鳴笛後踩上踏板正式出發，從東勢出發沿途行經0蛋月台補給站，補充一點熱量也趁空檔拍個照，不浪費沿途美景，騎乘路線還會經過大甲溪花樑鋼橋，九號隧道等景點，終點在后里馬場。

台中市觀旅局長陳美秀：「有一個創舉，是我們結合我們民間自行開發的『一騎出發吧』APP，再來呢我們沿線上，我們有30多個在地的業者，跟我們一起共襄盛舉，那今天我們特別有日本、韓國最重要的旅行社，都來我們台中一起騎腳踏車，創造國內跟國際自行車的產業。」

市府補充台中有94條，總長超過780公里的自行車道，涵蓋山海屯等路線，而東后豐自行車綠廊，是最受歡迎的騎乘路線，不只年平均超過600萬遊客到訪，也獲得知名旅遊平台，列為全台五大絕美單車路線。

