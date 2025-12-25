2025臺中市和平區自達線跨年晚會熱鬧登場 金曲歌手曾瑋中壓軸開唱迎新年
【記者 陳顗喆／台中 報導】2025年12月31日晚間，臺中市和平區年度盛事「2025自達線跨年晚會」熱鬧登場，活動首次移師至達觀部落魚筌廣場舉辦，吸引大批民眾與遊客共襄盛舉。晚會以多元文化表演揭開序幕，現場部落市集與美食攤位一字排開，香氣四溢、人氣沸騰；倒數時刻更在金曲歌手曾瑋中壓軸開唱下掀起高潮，帶領全場一同迎接嶄新一年，現場歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈。
和平區公所表示，自達線沿線擁有豐富自然景觀與原住民文化資源，是近年旅遊熱門路線之一。白天遊客可先走訪自達線人氣景點「巨人之手」拍照打卡，或前往雪山坑步道親近山林、感受冬季高山的清新與寧靜；入夜後再回到部落與族人一同參與跨年晚會，讓旅程從白天的山林健行延伸到夜晚的節慶歡樂，形成「日遊山林、夜賞表演、部落跨年」的一站式體驗。
今年跨年晚會特別以「文化共融、在地共好」為核心，結合部落市集、多元文化展演與旅遊推廣，期盼讓更多人看見和平區的活力與文化底蘊。活動現場除安排精彩舞台節目，也融入原住民文化元素，透過音樂與表演展現部落的熱情與凝聚力；市集則匯集在地特色美食與手作小物，提供民眾邊逛邊吃、邊看節目邊感受部落生活的獨特魅力，讓跨年不只是倒數，更是一場深度認識地方的文化之旅。
和平區公所指出，未來也將持續以自達線為軸帶，串聯自然景點、步道活動與部落文化體驗，打造四季皆宜的旅遊路線，歡迎各地民眾走進和平、走進部落，用不同的方式認識山城之美。公所也邀請民眾在新的一年走訪和平區，白天探訪巨人之手、雪山坑步道等熱門景點，夜晚參與部落活動與在地市集，感受最真實的山林風光與人情溫度，共同為地方觀光注入新動能。（圖片來源台中和平區公所）
