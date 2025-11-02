2025臺中市民野餐日梧棲登場 書香海風交織幸福午後

（記者秦裕中／台北報導）臺中市民野餐日今（2）日於全市29區同步登場，為秋日城市注入滿滿幸福能量，由臺中市政府教育局與梧棲區公所攜手舉辦的「梧棲區市民野餐日」在頂魚寮公園熱鬧展開，現場陽光明媚、海風輕拂，公園中瀰漫著音樂、書香與笑聲交織的美好氛圍。

圖／蔣偉民局長致詞。（台中教育局提供）

今年活動以「草地閱讀」為主軸，結合「輕鬆、輕食、輕音樂」概念，許多民眾依循活動 dress code，穿上白上衣與牛仔褲，在陽光下席地而坐，翻閱書頁、聆聽音樂，草地上隨處可見家庭共讀、親子嬉戲、情侶合影的畫面，氣氛溫暖愉悅。民眾紛紛表示，活動讓孩子重新愛上閱讀，也讓大人找回久違的放鬆與生活樂趣。

圖／啟動儀式大合照。（台中教育局提供）

教育局長蔣偉民與梧棲區長溫國宏皆到場與民眾同樂，也有市政顧問王永源、陳明鴻、議員陳廷秀前往，立法委員蔡其昌、臺中市議會議長張清照、副議長顏莉敏、議員楊典忠、王立任亦派代表共襄盛舉。蔣局長致詞表示，市府長期推動「全民閱讀」與「美感生活」政策，期盼閱讀能走出書房、融入生活，透過野餐日形式，讓閱讀走進公園與家庭，讓城市每一片草地都充滿書香與笑聲，使臺中成為「會閱讀、懂生活」的幸福城市。

教育局指出，今年本區特別融入情感婚姻議題元素，設計五大沉浸式主題區，讓民眾在野餐之餘也能學習幸福經營的智慧，體驗「閱讀幸福生活的一天」。其中，「舞台表演區」邀請歌手演唱情歌，並舉辦伴侶默契考驗遊戲，增添浪漫氣氛；「閱讀活動區」則規劃情感婚姻專書展示，邀民眾借閱共讀，從閱讀中探索關係經營的靈感。

圖／民眾草地野餐。（台中教育局提供）

在「舒活市集區」除提供健康輕食外，別具特色邀請專業彩妝師與芳療師進駐，提供輕妝髮、肩頸放鬆與按摩舒壓等體驗，讓民眾放慢步調，感受幸福從日常小事開始，學習以儀式感經營親密關係；「拍照打卡區」的「語愛相隨牆」則成為焦點，民眾可在此書寫祝福卡片傳遞心意，並合影留念，留下屬於自己的幸福印記，增添濃厚互動溫度。

相關活動花絮後續將於「臺中市政府教育局」及「臺中市家庭教育中心」Facebook粉絲專頁發布，邀請市民一同回味這場充滿書香與笑聲的幸福盛會。

