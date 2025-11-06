2025臺中購物節再升級 大甲在地店家熱情啟動





邁進第七屆「2025臺中購物節」自登場十餘天來，大甲地區顯得消費十分火紅。由於今年活動國際化再升級，多國駐臺代表共同代言力挺，預估跨國宣傳可達五十五國，展現臺中行銷全球的強勁企圖。大甲區公所為響應這次盛事，昨日舉辦「購GO大甲啟動會」，市議員楊啟邦、市議員李文傑與夫人何如婷、在地店家及本區各里里長蒞臨共襄盛舉，與區長顏金源一同支持地方經濟發展，也邀請民眾踴躍參與購物節活動，實際行動支持在地店家，一起用消費帶動幸福與繁榮。

第七屆「2025臺中購物節」啟動會，邀集多家大甲區知名特色店家參與，展示在地優質商品，並推出配合「臺中購物節」的優惠促銷方案，吸引民眾熱烈關注，包括：大甲蔣公路觀光夜市、正兄弟當歸鴨肉麵線、一路發綠豆沙、喫茶小舖大甲蔣公店、大甲區農會社區小舖、大呷麵本家故事館、阿聰師的糕餅主意、紅櫻花食品、裕珍馨、萬全馨等，展現大甲豐富多元的產業能量。

顏區長表示，大甲為海線甲安埔地區經濟最繁榮的地區之一，擁有早市、夜市、商圈、美食小吃、特色伴手禮、農村風光與人文古蹟等多元魅力，更以鎮瀾宮「大甲媽祖」信仰文化聞名全台。目前大甲區已有超過300家優質店家加入臺中購物節合作行列，涵蓋食、衣、住、行、育樂及旅遊等多元產業，其中更有多家「5倍好康店家」，提供加倍中獎機會。

顏區長張調，每年到了台中購物節舉行時，對地方的繁榮有極大鼓舞作用，尤其每家商店都顯出強勁的消費力，好的活動期待大家來支持，這次誠摯邀請全國民眾前來大甲拜拜遊玩之餘，也別忘了走訪在地好店、享受美食、選購伴手禮，一起「相揪來大甲購物」，共創地方繁榮。



