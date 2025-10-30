2025臺北客家義民嘉年華精彩回顧 《梨花破軍》與《義起客讚》展現都會客莊新魅力

（記者石耀宇／台北報導）2025 臺北客家義民嘉年華以「忠義您 客讚」為主題，10月25日至26日在中正紀念堂兩廳院藝文廣場登場，吸引眾多市民與國際遊客參與。活動從客家大戲《梨花破軍》到藝文晚會《義起客讚，點亮忠義之夜》，由傳統走向當代，展現都會客莊的文化底蘊與創新能量。

圖／客家大戲《梨花破軍》由榮興劇團出演。（台北市客家委員會 提供）

10月25日下午的客家大戲《梨花破軍》，由榮興客家採茶劇團演出，透過女性視角刻畫「忠義」的情感層次。戲曲以精緻唱腔、華美服飾、武打動作與舞臺燈光相映成趣，將歷史情懷與現代美學融合。

《梨花破軍》劇情高潮中，樊梨花因秉軍紀責罰愛子薛應龍，未料薛應龍隨後戰死沙場，她仍強忍悲痛、陣前產子指揮破敵，展現巾幗將領剛柔並濟的英姿。此段以客家戲語彙詮釋，象徵客家女性在「集體／義務／忠義」與「個體／自由／中意」之間的掙扎與抉擇，為本屆嘉年華主題注入更深層的思想與情感維度。

圖／藝文晚會邀請《采風樂坊》以搖滾國樂嗨翻全場。（台北市客家委員會 提供）

10月26日晚間登場的藝文晚會《義起客讚，點亮忠義之夜》，以光影科技與音樂能量掀起高潮。雲火 INFERNO舞團以科技火舞開場，搏逗兄弟帶來結合雜技與喜劇的多元馬戲，創意與力道兼具。青鳥合唱團成員陳瑋儒、陳鈺羲以雙人吉他詮釋多首客家金曲，氣氛愈加熱烈；采風樂坊融合國樂與搖滾節奏，結合舞團的動感演出，讓傳統樂音煥發全新能量。

圖／藝文晚會由活動代言人 林芯儀擔任壓軸，溫暖嗓音為整廠畫下美好句點。（台北市客家委員會 提供）

壓軸登場的活動代言人林芯儀，以〈道聽塗說〉、〈等一個人〉與客語歌曲〈係你〉唱出真摯情感，從流行音樂到客語歌曲之間，展現都會客莊的柔軟與力量。她表示，從小聽著媽媽講客語、唱著歌長大，這次能以音樂與客家文化連結，重新喚醒身體裡那份打拚、內斂、堅毅、有情有義的客家精神，宛如回到一個「大家庭」，是難忘而深刻的體驗。

臺北市政府客家事務委員會表示，今年義民嘉年華以「忠義您」為核心，透過傳統戲曲與當代音樂連結信仰與生活，讓市民在藝術體驗中感受「客讚」。未來將持續推動客家文化的創新與轉譯，讓忠義精神在城市中持續綻放。

