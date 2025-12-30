2025臺北市氣候行動獎 得獎單位出爐

臺北市副市長張溫德（左4）、環境保護局徐世勲局長（右4）與氣候行動獎獲獎單位合影共享獲獎榮耀。（圖：臺北市政府環境保護局提供）

▲臺北市副市長張溫德（左4）、環境保護局徐世勲局長（右4）與氣候行動獎獲獎單位合影共享獲獎榮耀。（圖：臺北市政府環境保護局提供）

臺北市政府日前假集思台大會議中心辦理「2025臺北市氣候行動獎」頒獎典禮，共頒發21個獎項，得獎單位各項減碳行動總計減少約4,300公噸碳排放。臺北市張溫德副市長出席頒獎，公開表揚推動減碳與調適工作績優企業與社區，也期許得獎單位成功的經驗能提供各界參考仿效，加速帶動北市淨零轉型。

廣告 廣告

臺北市環保局說明，因應臺北市淨零排放管理自治條例於今（114）年施行，為鼓勵社區與企業全面落實氣候行動，「氣候行動獎」共設3個評選類組，包含工商產業甲組（契約容量超過800kW）、工商產業乙組（契約容量800kW以下、表燈營業用戶）及社區組，各組設金獎、銀獎及銅獎，分別可獲得獎座與獎金20萬元、10萬元及5萬元。

環保局進一步說明，本次評選除納入節能減碳指標，並新增淨零新生活及氣候變遷調適等指標，以強化北市深度減碳與調適韌性，另外首度增設「淨零新生活績優獎」，表揚推動淨零新生活最優異社區與企業，帶動更多單位實踐淨零新生活；另本次獎座使用電線桿拆除後的木質橫擔再生製作，保留原木過往承受風雨的痕跡，象徵得獎單位可敬的努力，循環再生的設計，期勉各單位堅定不息推動氣候行動，具體展現北市對永續環境的理念。

環保局表示，社區組金獎「翠亨村名廈管理委員會」善用頂樓空間設置太陽光電發電設備，搭配儲能與智慧管理設備，不僅減少使用市電，省下高額公設電費，更可作為備用電力，提升社區韌性，並結合社區綠化、節能宣導與申請設置YouBike站點串聯綠色交通，全面性淨零規劃可成為社區典範；另工商產業甲組金獎「臺北市立聯合醫院中興院區」透過提升空調水側系統效率，導入能源管理系統及專業管理團隊進行盤查改善，並落實用電尖峰時段節能自主管理；工商產業乙組金獎「華南商業銀行台北南門分行」善用智慧節能管理平台分析並調整用電情況，降低契約容量，並規劃每年採購綠電，達分行用電30%。

首度增設的「淨零新生活績優獎」，社區組得獎的「國美新美館管理委員會」，積極落實資源回收管理，具體減廢，停車場採感應燈具及低亮度節能，住戶更普遍使用腳踏車作為日常短程通勤與休憩運具，整體營造低碳舒適生活環境；工商產業甲組得獎的「太平洋崇光百貨股份有限公司忠孝店」除導入節能設施並落實綠色採購政策，推動綠色餐飲與生活倡議活動，實踐淨零理念；工商產業乙組得獎的「彰化商業銀行股份有限公司」推動綠色辦公、綠色餐飲及ESG訓練，運用綠色採購與永續金融工具，帶動客戶與供應鏈共同減碳，打造具量化的成果與可持續擴散的淨零治理模式。

環保局表示，氣候變遷影響日益顯著，需要市民、企業與市府公私協力一起攜手努力，落實淨零新生活成為市民生活日常，邁向更美更宜居的城市願景。