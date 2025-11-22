2025臺北市馬場町馬術邀請賽暨馬術嘉年華盛大登場
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】城市綠地化身競技舞臺，馬術結合文化打造臺北秋季最美風景。臺北市政府體育局將於11月22日至23日（星期六、日）在馬場町紀念公園舉辦「2025臺北市馬場町馬術邀請賽暨馬術嘉年華」，本活動為全臺唯一在城市核心舉辦的草地馬術賽事，結合專業競技與全民參與，成為臺北秋季最受矚目的體育盛會之一。
體育局表示，不同於一般運動賽事，本次活動融合「專業馬術競技」、「城市文化氛圍」與「親子嘉年華體驗」三大主題，讓市民能在悠閒的週末假期，走近綠意盎然的馬場町紀念公園感受馬術運動的力與美。除了觀賞全國性賽事，現場還規劃了親子闖關、騎乘體驗、馬術表演秀，以及結合文創與美食的特色市集，打造一場適合全年齡層共襄盛舉的運動嘉年華。
體育局指出，馬場町紀念公園見證了臺北水岸生活的發展與變遷。過去許多市民假日會攜家帶眷前往新店溪河畔觀賞馬術表演、體驗騎馬樂趣，成為世代共同的珍貴回憶。如今，透過馬術邀請賽與嘉年華的舉辦，不僅重現臺北城與馬術共生的歷史場景，也讓傳統休閒文化在現代城市中轉化與延續。
體育局強調，自2017年開辦以來，「臺北市馬場町馬術邀請賽暨馬術嘉年華」已邁入第九年，是兼具運動競技與文化魅力的城市節慶活動。體育局誠摯邀請市民朋友於11月22日至23日蒞臨馬場町紀念公園，共同感受專屬於臺北的熱情與驕傲，讓秋日午後的綠地，成為全民共享的馬術盛典。
