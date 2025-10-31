2025臺北溫泉季盛大啟動！ 蔣萬安宣布北投露天浴池明年完工
臺北年度盛事「2025臺北溫泉季」於昨(30)日開幕。活動最大亮點是首度以「沖繩EISA太鼓祭」為主題，邀請日本沖繩北谷町太鼓舞祭表演團隊擔任主秀。雄壯的鼓聲、吟唱聲與三線琴的演奏聲交織迴盪於北投上空，為這場為期五天的活動揭開序幕，也為北投觀光注入全新活力。
臺北市長蔣萬安親自出席啟動儀式，他表示臺北溫泉季已成為結合觀光、旅宿、文化的城市名片。踩街遊行隊伍陣容盛大，包括義方國小的「小神轎」、逸仙國小及華山小琴會的花笠舞蹈隊伍，以及 YOYOMAN、日本卡通IP「光之美少女」等特色陣容。
蔣萬安宣布利多：北投露天浴池預計明年7月完工
蔣萬安市長在致詞時特別強調，市府持續優化北投溫泉設施，並帶來兩項重要利多消息：
泉源公園泡腳池： 已於10月29日正式試營運，提供市民免費泡腳。
北投公園露天溫泉浴池： 預計在明（115年）年7月完工，將以「舒適、安全及衛生」為核心，提供全新的露天溫泉浴池體驗。
他鼓勵市民一同前來北投放鬆身心，感受溫泉的魅力。
五日精彩不間斷：明華園、YOYO家族齊聚
主辦單位臺北市溫泉發展協會理事長林致宇表示，今年活動內容精彩豐富，除了日本藝文團體的表演外，現場還安排了多項臺式經典：
舞台表演： 臺式明華園經典大戲、國標舞公益演出、懷舊金曲之夜、那卡西歡唱，以及東森YOYO家族表演等。
周邊活動： 設有超過50攤臺日聯合展攤，提供美食、溫泉優惠；另有「女巫嬉遊-著花浴衣遊北投集章抽抽樂」等活動。
觀傳局提醒，臺北捷運公司特別為北投溫泉小鎮打造了新北投捷運站特色音樂，每日整點於大廳播放，11月1日起新北投支線列車進站時也會同步播放，為旅客帶來全新的沉浸式聽覺旅遊享受。活動期間部分路段將採分時段封街管制，建議民眾優先搭乘大眾運輸前往。
