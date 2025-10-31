2025臺北白晝之夜11/1登場！10週年亮點活動、捷運加開、地點交通一次看！
2025臺北白晝之夜將於11/1下午14:00至11/2凌晨2:00，以圓山為基地盛大登場。邁入第十週年的台北白晝之夜，以「Hi Story」為主題，主場域涵蓋臺北圓山自然景觀公園、臺北廣播電台、圓山坑道與花博公園圓山園區。台北白晝之夜系列活動全部免費，另外故宮北部院區也同步響應，於11/1晚間開放免費參觀。
💡什麼是白晝之夜？
「Nuit Blanche 白晝之夜」是2002年創始於法國巴黎，臺北市自2016年起舉辦，強調跨夜舉辦、免費參加及公民參與三大精神，透過多樣化藝術作品及演出安排，讓人自然接觸藝術，自由穿梭於城市空間中。
💡2025臺北白晝之夜
時間：11/1下午14:00～11/2凌晨2:00
地點：圓山與花博園區及延伸展區（臺北圓山自然景觀公園、臺北廣播電台、圓山坑道等地）
交通資訊：
-花博公園園山園區：捷運圓山站1號出口左手邊
-圓山飯店：提供免費接駁車往來，接駁車時刻表
-臺北廣播電台：捷運圓山站2號出口右轉，穿越花博公園圓山園區至中山北路左轉直行，就在圓山派出所旁的巷道內
-北捷配合「2025臺北白晝之夜」 捷運淡水信義線圓山站及民權西路站 延長營運至11/2凌晨2時
捷運淡水信義線於11月1日末班車結束後，增開由圓山站開往臺北車站單一方向列車載客，班距約20分鐘。圓山站及民權西路站延長營運時間至11月2日（週日）凌晨2時，開放民眾上、下車，以及進、出車站；而雙連站、中山站及臺北車站僅開放下車出站，不提供進站乘車與轉乘服務。
交管措施：
1.自行車騎乘管制：11/1日00時00分至11/2日08時00分玉門街(敦煌路-庫倫街)西側人行道、自行車道， 及基隆河左岸自行車道鄰近花博公園路段單側管制騎乘。
2.YouBike微笑單車暫停租借：11/1日00時00分至11/2日08 時00分捷運圓山站( 1 號出口)站點暫停租借。
3.路邊停車管制：玉門街(敦煌路~庫倫街)西側，編號 1~12 號停車格取消， 供行人通行使用。
📎法國客座策展人新作登場
今年白晝之夜持續與法國在台協會合作，再度邀請前巴黎白晝之夜藝術總監凱蒂·哈特 (Kitty Hartl) 擔任客座策展人，並攜手兩位法國藝術家帶來亮點企劃。
法國Ballroom 傳奇人物、跨性別酷兒編舞家辣珊卓·浪凡 (Lasseindra Lanvin)，將首次在臺灣呈現 Voguing Ballroom 比賽《風革線上 Scent of Fabrics》French Voguing Ball，以舞蹈、時尚與社群能量展現多元文化。
藝術家皮埃爾·德拉維 (Pierre Delavie) 則為臺北量身打造奇幻視覺新作，轉化公共場域為夢境般的沉浸體驗。
📎臺灣藝術能量匯聚圓山場域
除了法國策展人的參與合作，本屆邀集眾多臺灣藝術家參與，作品涵蓋視覺裝置、錄像、舞蹈、聲音與行動藝術，將圓山的場域轉化為跨感官的沉浸式現場。
📌《夢的蟲洞》環境劇場10/17中午開放報名
圓山坑道是一條藏在山腹裡、連接戰時記憶與城市想像的夢之隧道。六位表演藝術家將以戲劇、馬戲、肢體與裝置藝術，在這條歷史長廊中展開五件全新創作，包括劉俊德《被遺忘的盡頭》｜陳薇伊《迴身》｜徐翊傑《通道》｜王志慎《圓山聲徑》｜謝知穎 x 梁淨喻《歡迎來到……》，藝術家們以場域作為記憶的容器，讓塵封的空間再次甦醒，讓夢在地底延展。
❗️報名須知小提醒：
10/17(五)中午12:00開放報名 ►報名網址
一個電話號碼限報名兩張，參與者限12歲以上
❗️3個圓山坑道小知識
不只是避難所：長達115公尺坑道內不只包含避難空間，更曾是「臺北市民防指揮部」與「戰時圓山指揮所」所在地。
歷史交疊的三段時期：穿行坑道中仍可清晰看見三個時期的設計痕跡，日治時期的原始坑道、戰後國民政府擴建的軍事防空設施、後期改作民防用途的結構。
記憶仍在呼吸：民國50至80年間，坑道曾駐有廣播人員，將地下的聲音傳遍全臺，成為戰時指令的中樞。如今仍可見雙層防爆門、傳遞箱與廣播室等戰備設施。
📌《臺北電臺導覽：走進金鐘與國際大獎的聲音殿堂》
導覽時間：11月1日（六）16:00～16:30 第一場導覽、16:30～17:00 中場休息、17:00～17:30 第二場導覽（導覽時間：約30分鐘）
地點：臺北廣播電臺
適合對象：學生、廣播迷、聲音產業入門者、對媒體有興趣的大眾
開放報名時間：10月17日（五）中午12:00開放報名 ►報名網址
📌《如如在耳》─ 城市聆聽計畫首部曲
都市的聲音由機械的聲響、人聲的喧嘩、環境自然音合奏而成，每天每小時每分每秒從不停歇、絕無空檔、沒得商量。這是一個特別的演出，也是一個關於聆聽的邀請，關於永續議題中，聆聽意識的醒覺。
時間：11月1日（六）16:00、17:30、19:30、21:00、22:30、24:00（每場約30分鐘）
地點：臺北圓山自然景觀公園飛躍廣場
開放報名時間：10月17日（五）中午12:00開放報名 ►報名網址
活動報名須知：本演出非親子節目，建議七歲以上觀眾入場欣賞。
📝同場加映：故宮北部院區11/1晚間免費參觀
故宮北部院區第一展覽區於2025年11月1日延長開放至21:00，當日17:00～21:00為免費參觀（請於正館B1、1F大廳電子售票機取票入場），可以先來故宮，再去「2025臺北白晝之夜」的圓山主場地一起熱鬧！
活動內容：11/1下午17:00起免費參觀
更多資訊： 【故宮x 2025臺北白晝之夜】免費活動
資料來源：Nuit Blanche 白晝之夜、台北市政府文化局
資料整理：Vinge
