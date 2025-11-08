《2025臺北網紅嘉年華》11/8香堤大道熱鬧登場！百位網紅齊聚、50攤快閃市集嗨翻信義區

（圖／臺北市商業處提供）

全台最吸睛的網紅盛事回來了！「2025臺北網紅節嘉年華」於11月8日至9日在信義區香堤大道盛大開幕，為期兩天的活動匯聚逾百位人氣網紅、知名品牌與在地商圈共同參與，從頒獎典禮、現場表演到品牌市集，現場只能用「熱情炸裂」來形容！

當天最受矚目的焦點莫過於「TY Star網紅獎」頒獎典禮！今年依粉絲數分為太陽、月亮、星星與電商等組別，表揚在社群創作、商業合作與內容影響力上表現出色的創作者。另首度新增「商圈永續之星獎」及「世界蔬食永續影響獎」，鼓勵網紅以行動力號召粉絲一起完成碳減任務，用創意為永續發聲，讓網紅文化不只是流量，更成為推動社會正向能量的力量。

人氣啦啦隊成員陸筱晴及金吉娜，不只由旺旺集團周錫瑋副董事長贈予太陽組獎項，會後更舉辦粉絲見面會和粉絲們近距離面對面互動。（圖／臺北市商業處提供）

臺北市副市長林奕華致詞時表示，臺北是新媒體與創意產業的重要基地，網紅不只是內容創作者，更是帶動城市故事與品牌價值的重要推手。今年網紅節的舉辦，讓政府、企業與創作者能在同一平台上交流合作，展現臺北城市的文化魅力與創意能量。

臺北市政府林奕華副市長表示：「市府希望藉由這個平台，促進政府、企業與創作者之間的合作交流，並為臺北的產業發展注入全新動能。」（圖／臺北市商業處提供）

除了頒獎典禮外，香堤大道也將在週末這兩天化身「網紅嘉年華市集」，匯集超過五大商圈與品牌參與，多達50攤快閃攤位熱鬧登場，從美食、飲品到手作與限定聯名商品一應俱全，讓粉絲邊逛邊拍、邊吃邊玩，沉浸在充滿創意與節慶氛圍的信義街頭。

林奕華副市長與貴賓們也親自體驗特色品牌攤位，感受臺北商圈滿滿創意活力。（圖／臺北市商業處提供）

橫貫香堤大道的網紅嘉年華市集，開幕當天便吸引眾多人潮。（圖／吳雅鈴攝）

幾乎每攤都有打卡小禮物可以兌換！當然要趁好天氣衝一波揪好友一起來逛。（圖／吳雅鈴攝）









