「2025臺北美術獎」公布名單 謝榕蔚《軌道》獲首獎

記者劉昕翊／綜合報導

「2025臺北美術獎」昨（12）日在臺北市立美術館舉行頒獎典禮，10組作品於308件徵件中脫穎而出，最終由謝榕蔚以作品《軌道》獲得此屆首獎，計有獎金新臺幣55萬元，以及在北美館舉辦個展之機會。

「臺北美術獎」鼓勵具獨特性且富有時代精神之藝術創作，為北美館鏈結臺灣藝術生態圈的重要管道，持續觀察展覽趨勢觀點，提供當代創作者具能見度的發聲平台，進而促動藝術生態開展多元向度。評審團主席黃建宏表示，「臺北美術獎」是臺灣藝術家爭相挑戰的目標，亦是藝術工作者觀察的重點，今年的投稿作品，在創作者養成、創作方法、媒材等都呈現出相當的多樣性，而這屆評審的討論，幾乎是貫穿在個體本能、與社會的溝通語彙，一直到想像世界的認知經驗之間的對話。

首獎由謝榕蔚以作品《軌道》獲得，將天體物理中關於重力與時間的抽象概念，轉化成可由身體參與的感知經驗，以日全蝕驗證愛因斯坦廣義相對論的歷史事件為起點，透過空間裝置的結構安排，讓太陽光線於特定時刻進入、停留、消失於展場，觀者的行走與等待參與其中，使作品在物體、天文條件與身體經驗之間形成動態關係。

此外，此屆「臺北美術獎」共有5組優選獎得主，包括，王冠蓁《意識的推手》、明日和合製作（洪千涵、張剛華）《母親凝視過你》、陳彥齊《這裡沒有神仙教母》、謝其軒《On My Way》、顧廣毅《酷兒解剖學圖譜》，獲得獎金新臺幣12萬元。

「2025臺北美術獎」昨（12）日在臺北市立美術館舉行頒獎典禮，10組作品於308件徵件中脫穎而出。（北美館提供）

謝榕蔚《軌道》獲「2025臺北美術獎」首獎，觀者的行走與等待參與其中，使作品在物體、天文條件與身體經驗之間形成動態關係。（藝術家提供）