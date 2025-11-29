2025臺北耶誕燈飾點亮！大安森林公園變身「聖誕奇境」 ６大燈區打卡

臺北市政府觀光傳播局於年末推出的「2025臺北耶誕愛無限」活動，為市民和遊客帶來了一場視覺與聽覺的雙重饗宴。今年活動不僅延續在有「天堂路」美稱的新生南路打造五大燈區，更首次將燈飾延伸至大安森林公園，讓冬夜的公園化身為夢幻的耶誕舞臺。

▲ 大安森林公園「聖誕奇境」燈區，以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點，透過光影及樹影交織而成浪漫場域。（圖／觀傳局）

今（29）日晚間，臺北市長蔣萬安親自點亮了大安森林公園11號出入口的耶誕主燈「星願樹」，宣告「2025臺北耶誕愛無限」活動正式展開。蔣萬安在致詞中表示，這項活動已經邁入第六年，每年都藉由這個平台將愛與關懷傳遞給市民。今年的活動規劃了六大燈區，從現在開始到1月1日，每天晚上都會亮燈，讓市民和遊客在經過時能感受到濃濃的耶誕氣氛。

▲ 臺北市長蔣萬安親自點亮了大安森林公園11號出入口的耶誕主燈「星願樹」。（圖／觀傳局）

觀光傳播局介紹，耶誕主燈「星願樹」由臺北捷運公司設置，象徵著願望的傳遞與心願的綻放。燈飾設計以光象徵願望傳遞，花朵與蝴蝶代表心願綻放，隨著旋轉光帶將願望延伸至遠方。今年不僅點亮了公園入口，還新增了大安森林公園的「聖誕奇境」燈區，這裡以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點，讓遊客漫步其中，感受大自然與節慶氛圍相互呼應的獨特風景。

▲ 臺北捷運公司於大安森林公園11號出入口打造耶誕主燈「星願樹」。（圖／觀傳局）

此外，活動還延續在新生南路上，於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會與台北真理堂周邊，分別布置了「星語天使」、「甜心樂語」、「星舞小鹿」、「綿綿星樹」及「金緞光廊」等五個燈飾。這六大耶誕燈區自11月29日起至115年1月1日，每日晚間5時至10時亮燈，邀請大家漫步燈海、拍照打卡，沿途還能欣賞各式教堂的建築之美，並順遊周邊景點與永康、公館、師大龍泉等商圈，度過溫馨歡樂的節慶時光。

▲ 台北衛理堂「星語天使」以藍星與天使剪影交織，如同翻開一頁會發亮的繪本。（圖／觀傳局）

觀光傳播局還預告，12月13日晚間將於大安森林公園舉辦「耶誕音樂會」，邀請南方二重唱、蔡家蓁、張棋惠、林道遠及黑旋風等歌手演出，為民眾帶來暖心的耶誕氛圍。此外，12月12日至14日的「響應活動-國際耶誕文化嘉年華」將由去年的一天擴大為三天，包含逾百攤耶誕市集、踩街報佳音及舞台表演等，讓市民和遊客能夠沉浸在濃厚的節慶氛圍中。

不僅如此，12月6日下午2時至5時，大安森林公園小舞台還將舉辦由大安區公所辦理的「2025大安多元文化節．臺北耶誕前奏曲」，活動內容包括手作體驗區和童趣魔術秀等，讓大小朋友都能樂在其中。12月20日，還有「聖誕永康嘉年華」在永康公園登場，為市民帶來更多的節慶驚喜。

