2025臺北設計獎設計師之夜 促進跨界交流合作
【記者卓羽榛臺北報導】2025臺北設計獎「設計師之夜」於10/29晚間在松山文創園區「不只是圖書館」盛大舉行！活動邀請到Google德國穿戴設備團隊工業設計主管Christoph Gredler、Studio Ivanova創辦人暨執行總監Annie Ivanova、IMO建築暨設計事務所創辦人Lain Satrustegui等國際評審及本屆入圍設計團隊、國內評審、各大設計公協會代表及贊助企業逾百位貴賓共同參與，見證2025臺北設計獎入圍設計團隊的多元創意能量。
今年臺北設計獎國際競賽參賽作品共有4,619件，臺北城市設計選拔共153件，國際競賽共118件作品入圍，臺北城市設計選拔共11件入圍。臺北市政府產業發展局陳俊安局長親自頒發優選證書給入圍的設計團隊，對設計師們從全球激烈的競爭中脫穎而出的專業實力與創新表現，表達高度肯定。
陳俊安局長表示，臺北設計獎以「讓設計成為形塑美好未來的驅動力」為核心理念，推動設計與永續、社會價值及城市美學的深度融合，品牌識別更以臺北獨有的五座城門為意象，象徵以設計開啟創新之門，激發更多設計師以開放心態探索設計無限的可能。臺北設計獎今年邁入第18年，4,772件參審作品中，國際件高達66%，顯示臺北設計獎已經是國際設計界非常重視的獎項。
「2025臺北設計獎入圍作品展」即日起至11月2日於松山文創園區台灣設計館02、03館盛大登場，集結來自各設計領域的精彩入圍作品，呈現創意與美學的多元風貌。同時，亦推出「設計X生活主題分享會」，邀請講者以生動案例分享創意靈感，拉近設計與市民的距離，歡迎市民朋友親臨展場，實地感受設計如何融入生活、啟發想像、改變城市樣貌。
