2025臺北設計獎頒獎典禮隆重登場 NOIZ《null²》榮獲全場大獎

臺北市政府林奕華副市長與全體來賓合影

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 2025臺北設計獎頒獎典禮於21日下午在臺北晶華酒店盛大舉行，本屆最高榮譽 「全場大獎」（Grand Prize） 由日本NOIZ與Yoichi Ochiai(落合陽一)共同設計之作品 《null²》 勇奪殊榮，並獲頒新臺幣60萬元獎金！

林奕華副市長 (左) 頒發最高榮譽全場大獎予獲獎團隊全場大獎(日本)「null²」

《null²》是 2025 大阪世博的主題館，由媒體藝術家落合陽一策劃、NOIZ建築設計，建築由鋼構與立方體「體素（voxel）」群組成，外覆高反射金屬薄膜，能隨風起伏、呈現呼吸般的動態效果，館內結合聲音與機械裝置，打造可與環境及觀眾互動的「有生命建築體」，象徵平行世界的交錯，探索人與科技、實體與虛擬之間的新關係。

國際競賽-工業設計類金獎(台灣)「溝通的開始Typing…-臺北市立美術館休憩空間規劃」

本次臺北設計獎「工業設計類」、「視覺傳達設計類」、「公共空間設計類」等三大類別金獎得主分別為來自臺灣無氏製作的《溝通的開始 Typing…-臺北市立美術館休憩空間規劃》、日本Lightsdesign的《Jingisukan Anbe》、義大利Mixtura的《FFB Convent》。臺北城市設計選拔金、銀、銅獎則是分別由臺北市政府工務局水利工程處、樸明建築師事務所的《金瑞田嬰小屋》，竹間聯合建築師事務所的《國立臺灣大學人文館新建工程》，九典聯合建築師事務所、根基營造股份有限公司的《南門大樓暨市場改建》。

國際競賽-視覺傳達設計類金獎(日本)「Jingisukan Anbe」

北市府產業發展局表示，臺北設計獎以「設計·不設限『Empower Design, Beyond Limits』」為品牌精神，象徵設計的跨域融合與永續創新精神。從本屆獲獎作品可見，設計不僅是美學的延伸，更是推動社會進步與城市轉型的重要力量。

國際競賽-公共空間設計類金獎(義大利)「FFB Convent」

臺北設計獎也是國內唯一取得世界設計組織（WDO）、國際設計社團組織（ICoD）及國際室內建築師設計師團體聯盟（IFI）等三大國際設計組織認證的設計獎項，並與德國iF設計獎跨國合作，備受國際設計界肯定!

臺北城市設計選拔金獎(台灣)「金瑞田嬰小屋」

本屆臺北設計獎共有來自62個國家及地區，多達4,772件參賽。今年臺北設計獎獲得遠東百貨、育秀教育基金會、三陽工業及好日子大師茶等企業的熱情支持與贊助，讓更多優秀的設計人才及團隊有更多的資源能夠發光發熱。更多精彩作品介紹可至「臺北設計獎」網站www.taipeidaward.taipei查詢，或加入TDA粉絲團關注最新訊息：https://www.facebook.com/TDA.org.tw/。