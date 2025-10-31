2025臺北設計獎「設計師之夜」盛大登場 國內外設計師齊聚促跨界合作

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】2025臺北設計獎「設計師之夜」於今（10/29）晚間在松山文創園區「不只是圖書館」盛大舉行！活動邀請到Google德國穿戴設備團隊工業設計主管Christoph Gredler、Studio Ivanova創辦人暨執行總監Annie Ivanova、IMO建築暨設計事務所創辦人Lain Satrustegui等國際評審及本屆入圍設計團隊、國內評審、各大設計公協會代表及贊助企業逾百位貴賓共同參與，見證2025臺北設計獎入圍設計團隊的多元創意能量。

2025臺北設計獎設計師之夜，臺北市政府產業發展局陳俊安局長致詞。(圖/主辦單位 提供)

廣告 廣告

今年臺北設計獎國際競賽參賽作品共有4,619件，臺北城市設計選拔共153件，國際競賽共118件作品入圍，臺北城市設計選拔共11件入圍。臺北市政府產業發展局陳俊安局長親自頒發優選證書給入圍的設計團隊，對設計師們從全球激烈的競爭中脫穎而出的專業實力與創新表現，表達高度肯定。

2025臺北設計獎設計師之夜，全體來賓與設計師共同合影。(圖/主辦單位 提供)

陳俊安局長表示，臺北設計獎以「讓設計成為形塑美好未來的驅動力」為核心理念，推動設計與永續、社會價值及城市美學的深度融合，品牌識別更以臺北獨有的五座城門為意象，象徵以設計開啟創新之門，激發更多設計師以開放心態探索設計無限的可能。臺北設計獎今年邁入第18年，4,772件參賽作品中，國際件高達66%，顯示臺北設計獎已經是國際設計界非常重視的獎項。

「2025臺北設計獎入圍作品展」即日起至11月2日於松山文創園區台灣設計館02、03館盛大登場，集結來自各設計領域的精彩入圍作品，呈現創意與美學的多元風貌。同時，亦推出「設計X生活主題分享會」，邀請講者以生動案例分享創意靈感，拉近設計與市民的距離，歡迎市民朋友親臨展場，實地感受設計如何融入生活、啟發想像、改變城市樣貌。

2025臺北設計獎設計師之夜，本年度入圍設計師代表合影。(圖/主辦單位 提供)

而最受期待的壓軸盛事「2025臺北設計獎頒獎典禮」，預計於11月21日假台北晶華酒店隆重舉行，屆時將揭曉各類獎項得主，更多活動資訊請至「臺北設計獎」官方網站（www.taipeidaward.taipei）或官方粉絲團（https://www.facebook.com/TDA.org.tw/）查詢。洽詢電話：(02) 2698-2989 分機03296 朱小姐。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑