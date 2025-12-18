2025臺北馬拉松 耶誕歡樂早餐跑 BREAKFAST RUN 週六登場 相關交通管制措施 請用路人提前改道行駛

1766017208745

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2025臺北馬拉松-耶誕歡樂早餐跑BREAKFAST RUN」訂於114年12月20日(星期六)，假本市市民廣場(起、終點)及仁愛路一至四段等道路舉辦，報名參加人數約1萬2,000人，為維護交通秩序與活動安全，臺北市政府警察局將實施交通管制，禁止車輛通行，管制路段及時間如下：

一、2時至10時：管制市府路(松高路至松壽路)全線車道。

二、5時30分至8時30分：管制信義區一號道路全線車道。

三、5時50分至8時10分：管制仁愛路一段至四段中間快車道及公車專用道。

四、5時50分至8時10分：管制仁愛路四段(逸仙路至敦化南路)管制東往西2線快車道及公車專用道。

廣告 廣告

活動期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「仁愛路東、西方向車流」請改道行駛南、北側慢車道、忠孝東路、信義路。

二、「欲穿越仁愛路之南、北向車流」請改道行駛中山南路、建國高架道路及基隆路車行地下道。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站http://pto.gov.taipei查詢相關資訊。

為維護臺北市道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，臺北市政府警察局籲請用路人留意收聽警察廣播電臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。