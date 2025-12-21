2025臺北馬拉松 警方增派341名警力 2.8萬名跑者順利完賽

「2025臺北馬拉松」今日清晨於臺北市政府前廣場盛大開跑。（圖／北市府提供）





榮獲世界田徑總會（World Athletics, WA）認證、全臺唯一市區路線金標賽事的「2025臺北馬拉松」，今（21）日清晨於臺北市政府前廣場盛大開跑。

今年因應12月19日發生之案件，市府警方增派341名警力，較以往多1倍人力，共計使用693名警員強化周邊維安，起點管制區兩側再部署防衝撞的警車，嚴密保護賽事安全。

林奕華副市長及俞振華副祕書長於清晨5點現場實際勘查，跑道戒備之警員備有配槍、警棍、辣椒水、秘錄器、無線電、指揮棒、手電筒、警笛，有效嚇阻可能之不當行為。

而蔣萬安市長於上午8點至應變中心，確認所有賽事環節及周邊環境均有做好維安防護，在市府全員動員下，2.8萬名跑者順利完賽，寫下台北國際運動盛事新頁！

臺北市政府體育局局長游竹萍表示，臺北馬拉松不僅是臺灣跑者的重要舞臺，更是亞洲具代表性的市區型國際馬拉松賽事之一，透過嚴謹的賽事規劃與完善的城市動線，讓世界看見臺北承辦大型國際賽事的專業實力。

對於12月19日發生的不幸事件，大會特別於活動開始前，由全體選手與現場人員共同進行一分鐘默哀，對罹難者表達追思與悼念，也展現運動所承載的尊重和凝聚力量。

感謝所有選手、市民與第一線工作人員的齊心協力，以及警察同仁的全力維安，讓賽事在彼此支持下順利完成，透過奔跑傳遞堅韌向前的力量，讓城市在面對衝擊後更加團結前行。

賽後記者會由副局長湯皓宇出席，他說：「臺北馬拉松逐步朝國際級頂尖賽事邁進，今天有這樣的盛事，感謝臺北市民的幫忙與支持，也謝謝工作人員的努力。期望透過馬拉松這樣大型賽事，鼓勵市民多運動，讓臺北市成為運動之都。」

中華民國路跑協會陳華恒秘書長於賽後記者會說明：「今年全馬賽道有做出改善，因此看到許多跑者突破個人最佳。能夠看到越來越多跑者跑進3小時，對於賽事來說是一大里程碑。」

依世界田徑總會金標賽事規範，大會須邀請具金標以上資格之國際菁英選手參賽。今年國際菁英陣容全面升級，全程馬拉松女子組，來自衣索比亞的DEMISSIE Gadise Mulu，以2小時24分17秒率先衝線，成功改寫2022年的場地紀錄（2小時25分55秒）。

她在今年度的萬金石馬拉松同樣打破場地紀錄，一年雙破臺灣兩場金標籤賽事的場地紀錄。

她說：「臺灣的天氣相當舒適。經過萬金石再到臺北馬，自己訓練及身體狀態都保持的相當好。期望明年還能夠回來，再改寫自己的記錄！」

而全程馬拉松男子組則由來自肯亞「白金級」選手 CHUMBA Bethwel Kibet，以2小時09分31秒率先衝線，僅差13秒就能打破場地紀錄。

賽後他表示，這是自己第一次來到臺灣，整體臺北馬拉松賽道規劃的相當好，唯一的遺憾就是沒破場地紀錄。

國內好手迎戰世界舞臺 跑出臺灣長跑韌性

在國際菁英帶動下，國內選手同樣表現亮眼。男子組由今天完成首場全馬賽事的施育佐以2小時22分鐘59秒奪下，賽後他表示，今年8、9月才正式開始備賽全馬，賽前設定的目標就是要跑出國內全馬第一，相當開心能夠完成。

身為全國紀錄保持人許績勝的學生，施育佐說，許績勝將自己視為接班人，因此總會在訓練中給予無微不至的教導，相當感謝許老師！

而女子組部分，由長跑甜心「張芷瑄」以2小時47分鐘14奪下后冠，前面挑戰幾次臺北馬都以國內第二作收，今天終於摘下后冠。

賽後她說：「賽前就設定要拿下國內總排第一，不過因為天氣較為濕熱，前期都採取比較保守的進攻方式。但是作為馬拉松選手就是要及時調整，感謝周邊啦啦隊們的熱情應援。」

金標獎金加碼、百傑封神留名 打造跑者榮耀殿堂

今年大會加碼頒發新臺幣50萬元國內組獎金，鼓勵國內選手挑戰極限，馬拉松男女組前十名皆可獲獎，進一步提升競賽強度與參賽誘因。

同時，大會首度設置「金標籤百傑封神榜」，國內男女組前100名選手姓名登錄於電子秩序冊及田徑暖身場榮耀牆，象徵臺灣跑者於國際級賽事留下重要印記，賽後暖身場有眾多吃喝玩樂的攤位以及打卡區，吸引眾多跑者享用及合影，成為賽事新亮點。

完賽服務全面升級 提供跑者最完整賽後照顧

終點線同樣星光熠熠，大會邀請多位體壇及社會知名人士於終點親自為跑者掛上完賽獎牌，分享完成全馬的榮耀時刻。

完賽後，跑者可前往臺北田徑場暖身區，享受按摩、冰池泡腳等舒緩服務，並領取完賽豐富的補給品與紀念好禮，讓身心獲得完善照顧。

落實永續與公益 讓城市路跑更具溫度

臺北馬拉松持續以行動落實永續理念，從多面向推動環保措施。以電子郵件提供完賽成績證明以減少紙張使用，adidas提供的完賽T恤採用30%環保紗製作，鼓勵跑者以不同方式響應永續。

作為首家以碳權支持馬拉松賽事的富邦金控，主動提供自願性碳權抵換2022年及2023年賽事碳排放。

期待能喚起各界的氣候意識，鼓勵全民在享受運動的同時，共同守護地球。而大會2025年也持續向英國標準協會申請碳足跡查證。

