2025臺北馬拉松 週日登場 相關交通管制措施 請用路人提前改道行駛

%E4%B8%80 56

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2025臺北馬拉松」主賽事訂於114年12月21日(星期日)5時至13時，假市民廣場(起點)、臺北田徑場（終點）舉辦，活動將於6時30分起跑，沿線行經仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東(西)路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南(北)路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、麥帥一橋、塔悠路、南京東路四、五段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道，參加人數共計2萬8,000人。

廣告 廣告

%E4%BA%8C 26

為維護交通秩序與活動安全，臺北市政府警察局將於前揭路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行，管制範圍及時間(如附圖-2025臺北馬拉松交通管制時間圖)。

活動期間，管制道路範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。

%E4%B8%89 19

活動期間請用路人避開交通管制路段，改道動線及替代道路(如附圖─2025臺北馬拉松車輛改道路線示意圖)：

一、欲穿越仁愛路往北車輛：

(一)汽車：改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行。

(二)機車：改道基隆路地下道往北續行。

二、欲穿越仁愛路往南車輛：

(一)汽車：改道長安東路匝道上建國高架道或忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。

(二)機車：改道忠孝東路車行地下道左轉中華路往南續行。

三、欲穿越中山南(北)路往東車輛：

(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或至士林區行駛新生高架道往南下匝道往東續行。

(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或由民族西路左轉中山北路調撥車道往北後，往東續行。

四、欲穿越中山南(北)路往西車輛：

(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或新生高架道至中山北路，銜接劍潭路左轉承德路後往西續行。

(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或民族東路接中山北路，至中山橋下迴轉道迴轉後往西續行。

五、欲穿越愛國西路往北車輛：改道中華路往北續行。

六、欲穿越忠孝西路往南車輛：改道中華路往南續行。

七、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。

八、麥帥一橋往市區車輛：改道成功橋、民權大橋往西續行。

九、麥帥二橋往內湖方向：改道八德路四段、成功橋往東續行。

十、欲穿越南京東路往北車輛：改道敦化北路(快車道)、復興北路或至內湖區接民權大橋往北續行。

十一、欲穿越南京東路往南車輛：改道敦化北路、復興北路往南續行。

十二、南京東路管制往東(西)車輛：改道八德路、市民大道、民生東路或民權東路往東(西)續行。

十三、環東大道東往西車輛：改道行駛忠孝東路或南港路往西續行。

十四、中正區周邊改道動線：往東至重慶漢口停等，往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，往北至忠孝博愛停等，俟跑者通過時開放通行。

為維護臺北市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，該局籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。