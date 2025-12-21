2025臺北馬拉松 開跑 市長及副市長視察維安部署

MEITU 20251221 143018034

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2025臺北馬拉松」賽事活動於114年12月21日上午於市民廣場起跑。因應近期北捷攻擊案件，臺北市政府警察局啟動高規格維安警戒，由11個分局、交大及刑大等單位動員693名警力，共同維持交通秩序及安全維護。

臺北市政府重視本次賽事安全維護，副市長林奕華一早即至市民廣場起跑點，聽取警察局說明警力部署規劃，並逐崗了解各任務編組執勤情形並慰勉員警辛勞。

市長蔣萬安則至臺北市田徑場之市政府應變中心，聽取警察局針對維安升級後之強化安全維護作為，會後至臺北田徑場視察，由執勤員警介紹攜行之應勤裝備。市長勉勵員警因應1219無差別攻擊事件後，今日賽事是第一場國際大型活動，同仁辛苦，但也務必要提高警戒，有任何突發狀況要在第一時間壓制，避免任何傷害發生，確保所有民眾 安全。

臺北市政府警察局針對未來各項路跑、賽事、跨年及演唱會等大型活動，將提高維安規格，加強警力部署，強化現場應變機制及量能，確實提升危機應變效率，全面守護臺北市市民安全。