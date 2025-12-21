2025臺北馬拉松 2.8萬名跑者順利完賽

（記者卓羽榛臺北報導）榮獲世界田徑總會（World Athletics, WA）認證、全臺唯一市區路線金標賽事的「2025臺北馬拉松」，今日清晨於臺北市政府前廣場盛大開跑。今年因應12月19日發生之案件，市府警方增派341名警力，較以往多1倍人力，共計使用693名警員強化周邊維安。蔣萬安市長於上午8點至應變中心，確認所有賽事環節及周邊環境均有做好維安防護，在市府全員動員下，2.8萬名跑者順利完賽，寫下台北國際運動盛事新頁。



臺北市政府體育局表示，臺北馬拉松不僅是臺灣跑者的重要舞臺，更是亞洲具代表性的市區型國際馬拉松賽事之一，透過嚴謹的賽事規劃與完善的城市動線，讓世界看見臺北承辦大型國際賽事的專業實力。對於12月19日發生的不幸事件，大會特別於活動開始前，由全體選手與現場人員共同進行一分鐘默哀，對罹難者表達追思與悼念，也展現運動所承載的尊重和凝聚力量。感謝所有選手、市民與第一線工作人員的齊心協力，以及警察同仁的全力維安，讓賽事在彼此支持下順利完成，透過奔跑傳遞堅韌向前的力量，讓城市在面對衝擊後更加團結前行。



國際菁英實力對決 金標賽事水準再提升

依世界田徑總會（World Athletics）金標賽事規範，大會邀請具金標以上資格之國際菁英選手參賽。今年國際菁英陣容全面升級，全程馬拉松男子組競爭激烈，肯亞「白金級」選手CHUMBA Bethwel Kibet與以色列好手TEFERI Maru等人同場較勁，最終由CHUMBA Bethwel Kibet以2小時9分31秒率先衝線，勇奪冠軍。



女子組方面，衣索比亞名將EDMISS Gadise Mulu與BEYENE Tirfi Tsegaye於賽事中雙雙打破大會紀錄，其中EDMISS Gadise Mulu展現強勁實力，以2小時24分17秒強勢封后，抱回10萬美元冠軍獎金，不僅大幅超越去年冠軍成績，更將賽道水準推向新高，成為本屆賽事焦點之一。



國內好手迎戰世界舞臺 跑出臺灣長跑韌性

在國際菁英選手帶動下，國內選手同樣繳出亮眼表現。男子組方面，首次挑戰臺北馬拉松的田徑好手施育佐，以2小時22分59秒爆冷奪下國內男子組冠軍，展現沉穩配速與關鍵時刻的堅定意志，也為本屆賽事寫下令人驚喜的一頁。



女子組則由張芷瑄以2小時47分14秒於國內女子組封后，鄰近終點前全程保持微笑完賽，展現從容自信與實力。半程馬拉松方面，國內男子組由田睿祥奪冠、女子組則由吳宛靜奪得第一，展現臺灣長跑選手持續精進的競技實力與國際接軌成果。



金標獎金加碼、百傑封神留名 打造跑者榮耀殿堂

今年大會加碼頒發新臺幣50萬元國內組獎金，鼓勵國內選手挑戰極限，馬拉松男女組前十名皆可獲獎，進一步提升競賽強度與參賽誘因。



同時，大會首度設置「金標籤百傑封神榜」，國內男女組前100名選手姓名登錄於電子秩序冊及田徑暖身場榮耀牆，象徵臺灣跑者於國際級賽事留下重要印記，吸引眾多跑者駐足合影，成為賽事新亮點。



半程馬拉松制度升級 接軌國際培育未來全馬戰力

今年半程馬拉松組賽事規劃亦全面升級，首度增加晶片計時感應站設置數量，以符合國際田徑賽事規範，協助國內半程選手透過臺北馬拉松完賽成績，申請國際賽事參賽資格。期盼透過制度接軌，逐步培育更多具潛力的國內選手邁向全程馬拉松舞臺，持續提升臺灣長跑整體競技水準。



完賽服務全面升級 提供跑者最完整賽後照顧

終點線同樣星光熠熠，大會邀請多位體壇及社會知名人士於終點親自為跑者掛上完賽獎牌，分享完成全馬的榮耀時刻。完賽後，跑者可前往臺北田徑場暖身區，享受按摩、冰池泡腳等舒緩服務，並領取完賽補給與紀念好禮，讓身心獲得完善照顧。



落實永續與公益 讓城市路跑更具溫度

臺北馬拉松持續將永續理念融入賽事各環節，從補給站可分解紙杯、電子化成績查詢、環保材質賽衣，到以海洋廢棄物再製的獎座與織帶，全面降低環境負擔。賽事期間亦結合舊衣回收、永續應援站及食物銀行公益行動，邀請跑者以實際行動回饋社會，讓運動成為善的循環。同時作為首家以碳權支持馬拉松賽事的富邦金控，主動提供自願性碳權抵換2022年及2023年賽事碳排放。期待能喚起各界的氣候意識，鼓勵全民在享受運動的同時，共同守護地球。而大會2025年也持續向英國標準協會申請碳足跡查證。



公私協力推動城市品牌 與臺北馬拉松一起走飆極限

臺北市政府感謝長期支持臺北馬拉松賽事的企業與民間夥伴，包含富邦金控、adidas、美商賀寶芙、PaMi 曾拌麵、汎德永業集團 台北保時捷中心、台灣大哥大、馬拉松運動博覽會、SHOKZ、健喬集團、長榮航空、Allsports 創星影像、伊普索凱悅尚選酒店、Betery 好能補給、撒隆巴斯、博威運動科技、舒跑、Hermes、Red Bull、淨極勁、OATSIDE 燕麥植物奶、瓜瓜園、萬歲牌、盛香珍、肌內效、信星資訊等企業，以及財團法人松山慈祐宮的鼎力協助，共同成為跑者逐夢的重要後盾。



