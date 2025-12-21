2025臺北馬拉松 2.8萬名跑者順利完賽
（記者卓羽榛臺北報導）榮獲世界田徑總會（World Athletics, WA）認證、全臺唯一市區路線金標賽事的「2025臺北馬拉松」，今日清晨於臺北市政府前廣場盛大開跑。今年因應12月19日發生之案件，市府警方增派341名警力，較以往多1倍人力，共計使用693名警員強化周邊維安。蔣萬安市長於上午8點至應變中心，確認所有賽事環節及周邊環境均有做好維安防護，在市府全員動員下，2.8萬名跑者順利完賽，寫下台北國際運動盛事新頁。
臺北市政府體育局表示，臺北馬拉松不僅是臺灣跑者的重要舞臺，更是亞洲具代表性的市區型國際馬拉松賽事之一，透過嚴謹的賽事規劃與完善的城市動線，讓世界看見臺北承辦大型國際賽事的專業實力。對於12月19日發生的不幸事件，大會特別於活動開始前，由全體選手與現場人員共同進行一分鐘默哀，對罹難者表達追思與悼念，也展現運動所承載的尊重和凝聚力量。感謝所有選手、市民與第一線工作人員的齊心協力，以及警察同仁的全力維安，讓賽事在彼此支持下順利完成，透過奔跑傳遞堅韌向前的力量，讓城市在面對衝擊後更加團結前行。
國際菁英實力對決 金標賽事水準再提升
依世界田徑總會（World Athletics）金標賽事規範，大會邀請具金標以上資格之國際菁英選手參賽。今年國際菁英陣容全面升級，全程馬拉松男子組競爭激烈，肯亞「白金級」選手CHUMBA Bethwel Kibet與以色列好手TEFERI Maru等人同場較勁，最終由CHUMBA Bethwel Kibet以2小時9分31秒率先衝線，勇奪冠軍。
女子組方面，衣索比亞名將EDMISS Gadise Mulu與BEYENE Tirfi Tsegaye於賽事中雙雙打破大會紀錄，其中EDMISS Gadise Mulu展現強勁實力，以2小時24分17秒強勢封后，抱回10萬美元冠軍獎金，不僅大幅超越去年冠軍成績，更將賽道水準推向新高，成為本屆賽事焦點之一。
國內好手迎戰世界舞臺 跑出臺灣長跑韌性
在國際菁英選手帶動下，國內選手同樣繳出亮眼表現。男子組方面，首次挑戰臺北馬拉松的田徑好手施育佐，以2小時22分59秒爆冷奪下國內男子組冠軍，展現沉穩配速與關鍵時刻的堅定意志，也為本屆賽事寫下令人驚喜的一頁。
女子組則由張芷瑄以2小時47分14秒於國內女子組封后，鄰近終點前全程保持微笑完賽，展現從容自信與實力。半程馬拉松方面，國內男子組由田睿祥奪冠、女子組則由吳宛靜奪得第一，展現臺灣長跑選手持續精進的競技實力與國際接軌成果。
金標獎金加碼、百傑封神留名 打造跑者榮耀殿堂
今年大會加碼頒發新臺幣50萬元國內組獎金，鼓勵國內選手挑戰極限，馬拉松男女組前十名皆可獲獎，進一步提升競賽強度與參賽誘因。
同時，大會首度設置「金標籤百傑封神榜」，國內男女組前100名選手姓名登錄於電子秩序冊及田徑暖身場榮耀牆，象徵臺灣跑者於國際級賽事留下重要印記，吸引眾多跑者駐足合影，成為賽事新亮點。
半程馬拉松制度升級 接軌國際培育未來全馬戰力
今年半程馬拉松組賽事規劃亦全面升級，首度增加晶片計時感應站設置數量，以符合國際田徑賽事規範，協助國內半程選手透過臺北馬拉松完賽成績，申請國際賽事參賽資格。期盼透過制度接軌，逐步培育更多具潛力的國內選手邁向全程馬拉松舞臺，持續提升臺灣長跑整體競技水準。
完賽服務全面升級 提供跑者最完整賽後照顧
終點線同樣星光熠熠，大會邀請多位體壇及社會知名人士於終點親自為跑者掛上完賽獎牌，分享完成全馬的榮耀時刻。完賽後，跑者可前往臺北田徑場暖身區，享受按摩、冰池泡腳等舒緩服務，並領取完賽補給與紀念好禮，讓身心獲得完善照顧。
落實永續與公益 讓城市路跑更具溫度
臺北馬拉松持續將永續理念融入賽事各環節，從補給站可分解紙杯、電子化成績查詢、環保材質賽衣，到以海洋廢棄物再製的獎座與織帶，全面降低環境負擔。賽事期間亦結合舊衣回收、永續應援站及食物銀行公益行動，邀請跑者以實際行動回饋社會，讓運動成為善的循環。同時作為首家以碳權支持馬拉松賽事的富邦金控，主動提供自願性碳權抵換2022年及2023年賽事碳排放。期待能喚起各界的氣候意識，鼓勵全民在享受運動的同時，共同守護地球。而大會2025年也持續向英國標準協會申請碳足跡查證。
公私協力推動城市品牌 與臺北馬拉松一起走飆極限
臺北市政府感謝長期支持臺北馬拉松賽事的企業與民間夥伴，包含富邦金控、adidas、美商賀寶芙、PaMi 曾拌麵、汎德永業集團 台北保時捷中心、台灣大哥大、馬拉松運動博覽會、SHOKZ、健喬集團、長榮航空、Allsports 創星影像、伊普索凱悅尚選酒店、Betery 好能補給、撒隆巴斯、博威運動科技、舒跑、Hermes、Red Bull、淨極勁、OATSIDE 燕麥植物奶、瓜瓜園、萬歲牌、盛香珍、肌內效、信星資訊等企業，以及財團法人松山慈祐宮的鼎力協助，共同成為跑者逐夢的重要後盾。
其他人也在看
臺北馬拉松》長腿美女律師張加恩再獲亞軍 差冠軍1分12秒
2025臺北馬拉松今晨開跑並順利結束，張芷瑄以2小時47分14秒於全馬國內女子組封后。去年獲得國內女子組亞軍的長腿美女律師張加恩，今年再獲亞軍但比去年進步，今年成績為2小時48分26秒。TSNA ・ 8 小時前 ・ 7
路跑／贊助台北馬17年 富邦董事長蔡明忠12度參賽力挺
2025台北馬拉松今天於台北市政府前市民廣場正式開跑，贊助台北馬17年的富邦金控，富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽，富邦金控也號召355名員工投入賽事志工以及視障陪跑行列，以行動支持運動賽事...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前 ・ 1
張文隨機攻擊後首場大型活動 台北馬拉松維安升級 蔣萬安要求警力配槍
27歲男子張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，釀多人死傷。台北市今天舉行「2025台北馬拉松」，市長蔣萬安前往視察維安時表示，這次要求全部警力配槍，除確保賽事及市民安全，也要有嚇阻效果，現場共693名警力負責維安，相較過去增加一倍，確保事發後的首場大型國際活動平安順利。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 67
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 61
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 45
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 559
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 150
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 12 小時前 ・ 82
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 238
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 29
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久
（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
孤狼戰爭！張文「5度變裝」飯店淪補給站囤35汽油彈 警：他原計畫續戰
1219 北捷隨機恐攻案造成 4 死 11 傷，隨案情深入，嫌犯張文（27歲）展現出的犯罪專業度令辦案人員不寒而慄。警方在搜索張文投宿的商旅後發現，現場宛如一座小型「移動火藥庫」，不僅囤積了 35 顆汽油彈與 24 顆煙霧彈，更查獲整套用於逃脫的「變裝裝備」。警方研判，張文並非單純尋死，而是計畫透過 5 次變裝混入人群，並在首波攻擊後返回補給，發動更大規模的「第二波殺戮」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 12 小時前 ・ 18
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
羽球》奧運金牌王齊麟今晚結婚 最親密夥伴李洋當證婚人
兩屆奧運羽球男雙金牌王齊麟，今晚在台北萬豪酒店舉行「世紀婚禮」，運動部長李洋也擔任證婚人，希望王齊麟和妻子「十元」陳詩媛遇到任何問題都能迎刃而解，幸運久久！王齊麟和陳詩媛今晚婚禮邀請體育界、娛樂圈等友人到場祝賀，而李洋也沒有缺席，更擔任證婚人，證明兩人的交情。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 16
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 41