2025臺北馬拉開跑在即 飯店推薦名單！

臺北馬拉松，也是大家俗稱的「臺北馬」，是臺北市最具代表性的大型馬拉松賽事，而且具有高度的國際認證和城市特色，是許多跑友爭相報名的馬拉松盛事，今年共吸引6萬4110人報名達標及登記抽籤，爭搶共2萬8000名的名額。而今(2025)年「臺北馬拉松」將於12月21日開跑，這場年度體壇盛事不僅是跑者挑戰自我的舞台，更是展現臺北城市精神的重要時刻，為迎接來自全球的跑者與旅遊愛好者，今年臺北市政府觀光傳播局與32家飯店業者合作，其中推薦這五家國際知名飯店，其推出專屬住房專案相對誘人，讓「臺北馬拉松」的活動從「賽事服務」延伸至「城市體驗」。賽事的專業規格加上飯店業推出配適合跑者的貼心服務，包括：賽前準備、賽後舒壓等，來全方位提供最貼心的旅宿新體驗，藉此展現臺北市作為國際運動城市的活力形象，讓來自世界各地的跑者與旅客，透過運動與旅遊的結合，感受臺北的熱情與魅力，並以此推動城市品牌向國際舞台邁進。

一、台北福華交通最方便：(每晚5,000

台北福華大飯店 高級單床房



入住即贈500元餐飲抵用券，可於賽後依個人喜好選擇補給餐點，恢復體力、補充能量，讓跑者能自由運用餐飲券安排飲食。提供延遲退房至下午1點服務，方便跑者賽後回房梳洗休息。





二、台北美福，感受奢華體驗：(每晚13,859元起)





提供雙人彩匯自助式早餐與晚餐GMT義大利餐廳活力套餐，兼顧風味與營養補給，讓跑者在賽前賽後都能充分恢復體力。享雅仕客房升等禮遇與「活力健身會員一日體驗券」，讓跑者可於賽前進行暖身訓練，或在賽後享受舒緩設施。





三、台北中山雅樂軒，全方位友善跑者：(

台北中山雅樂軒酒店 快活樂窩



以高蛋白、豐富蔬果設計出讓跑者能充滿活力的自助早餐。提供捷運一日票，輕鬆快速前往比賽場地與輕鬆探索台北。加贈面膜與洗沐組，讓跑者容光煥發。更貼心於活動當天上午安排伊甸基金會視障按摩師駐點提供專業按摩服務！





四、福容大飯店 台北一館，CP值最高：

福容大飯店台北一館 精緻客房





提供高CP值的跑者友善住房專案，早餐可選擇豐富自助早餐外帶早餐盒或外帶早餐盒，貼心滿足不同跑者的行程需求。可提前13:30 入房與延遲退房時間至15:00 ，讓跑者有充分的休息時間。贈送SPA抵用券300元與提供按摩優惠。





五、歐華酒店，服務最貼心：(

歐華酒店





贈送專為跑者設計的能量輕食餐盒（含火腿燻雞三明治、香蕉、水煮蛋、豆漿..等補給組合），方便跑者於清晨賽前快速補充體力。貼心提供免費單趟市區接駁服務，讓旅客輕鬆往返賽事會場或臺北熱門景點。延遲退房至下午2點讓退房不匆忙。

「臺北馬拉松」已成為臺北最具代表性的國際賽事之一，今年透過臺北市政府觀光傳播局與觀光產業的結合，打造出兼具運動精神與城市風貌的旅遊體驗。未來將持續串聯飯店、旅宿、交通與文化觀光等資源，讓跑友們能藉由「運動」之際，也能深入城市角落，探索這座充滿活力與溫度的國際都會。

相關「臺北馬拉松」住宿優惠與合作飯店專案訊息，請至活動官網(https://drive.google.com/file/d/1Yf85AayedBhPSHiq-DR7OSwUMl_tIz37/view)查詢！

以上圖片：各飯店業者提供