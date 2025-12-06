「2025臺南人文地圖」繪本暨影像紀錄發表 白河客家故事躍上紙本與銀幕

記者/鄭欣宜報導

由客家委員會指導、臺南市政府客家事務委員會主辦、文訊雜誌社所承辦的「2025臺南人文地圖─繪本暨影像紀錄發表記者會」於6日下午於臺南文化創意產業園區茉莉工坊盛大舉行。臺南市政府客家事務委員會主任委員陳新裕、文訊雜誌社社長封德屏、繪本作者林佑儒、繪者陳采瑩，以及臺南市議會Ingay Tali穎艾達利議員及多位立委、議員的助理皆到場共襄盛舉，共同發表《菸樓裡的星星》客華雙語繪本以及「客家的故事—在白河」影像紀錄片，展現對臺南客家文化保存與推動的高度重視。

「2025臺南人文地圖─繪本暨影像紀錄發表記者會」6日下午於臺南文化創意產業園區茉莉工坊盛大舉行。圖/台南市政府

臺南市政府黃偉哲市長表示，建構「臺南客家人文地圖」是重要且長遠的文化工程，透過繪本與影像跨媒材呈現臺南客家故事，不僅讓更多市民朋友認識臺南這片土地所承載的客家文化積累，也能將在地客家百年生活史推向更廣闊的視野。

臺南市政府客委會陳新裕主委表示，感謝中央客委會經費挹注和黃偉哲市長全力支持，也感謝執行團隊的努力，在有限時間及經費上，將白河客家故事以繪本及影像形式呈現，成果相當豐富且精彩，值得大家一起透過繪本及影像來認識白河客家。未來將持續挖掘臺南客家族群的生活軌跡與文化記憶，讓臺南客家文化故事持續被看見、被記錄、被珍惜。

執行團隊文訊雜誌社封德屏社長於現場分享，因為執行臺南市客家專案，讓她在臺北街頭搭計程車時，可以與楠西鄉親分享感動，期待下次可以遇到白河客家人。本案顧問鍾永豐先生是美濃客家人，本身更是親自種菸葉到27歲離鄉為止，他也提到就是因為客家人刻苦耐勞，才得以全心全力投入菸葉產業，這也是為什麼種菸葉的地方，不論是臺南白河、嘉義大埔、高雄美濃、甚至花蓮鳳林，幾乎都是客家庄的原因。

記者會邀請第27屆與第32屆金曲獎最佳客語歌手羅文裕演唱〈菸樓清風〉揭開序幕，溫暖嗓音與文化意象交織，獲得現場熱烈掌聲。現場亦準備白河特色飲品「藕咖奶」試飲及菸樓小方巾絹印體驗，從音樂、影像到味蕾，營造多感官的沉浸式體驗，帶領大家細細品味白河客家文化淳樸而深遠的魅力。

《菸樓裡的星星》繪本以小女孩「阿芬」與神祕男孩「阿豐」的相遇為主軸，引領讀者走進白河菸樓的時光記憶。跟隨孩子們的步伐，昔日採菸、烘焙、協力合作的生活景象一一再現，以柔軟筆觸呈現家鄉情感與文化傳承。書末亦收錄白河在地小知識與著色互動頁，讓大小讀者都能更深入認識白河客家文化。

影像紀錄片《客家的故事—在白河》則透過訪談不同背景的白河客家人，將真實故事化為土地情感的影像書寫。作品結合動畫、老照片與空景畫面，以多元視覺語彙描繪白河客家庄的歷史與溫度，是一部兼具深度與美感的文化紀錄片。

臺南市政府客家事務委員會表示，《菸樓裡的星星》繪本將於12月16日起陸續在全臺各大實體書店與線上通路販售；《客家的故事—在白河》影片已於客委會官網影音專區同步公開，歡迎民眾踴躍購書與觀賞影片，在閱讀與影像中細細感受白河客家文化的深厚底蘊。