2025臺南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽圓滿落幕 展現臺南基層棒球扎根成果

記者許旗成/台南報導

歷經四天精彩對決，2025臺南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽錦標賽今（17）日於臺南市灣裡省躬棒球場辦理閉幕頒獎典禮，為這場少棒盛會劃下完美句點。本屆賽事自11月14日至17日於臺南五處棒球場同步舉行，來自臺灣各縣市少棒小將同場競技，以球會友，不僅展現競技實力，更彰顯團隊合作精神與全力以赴的積極心態。最終由臺南市省躬國小勇奪冠軍，高雄市鼓山國小榮獲亞軍，高雄市鼓岩國小及彰化縣忠孝國小則分別拿下季軍與殿軍之殊榮。

黃偉哲市長表示，省躬盃凝聚來自臺南市、臺北市、新北市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、金門縣等8縣市共25支少棒隊伍共同競技，是基層棒球培育與深化三級棒球動能的重要體現。透過學校用心籌辦賽事與體育局努力推展棒球體育，選手得以於安全性高的環境下累積比賽經驗，強化技術及培養卓越之心理素質。市府特別感謝所有教練、裁判、志工以及家長於賽事期間的無私付出，讓整個賽事順利進行並圓滿落幕。黃偉哲市長強調，市府將持續推動三級棒球向下扎根，讓更多孩子能盡情在棒球場上大放異彩。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，省躬盃不僅是競賽盛事，更是落實「全民運動」與「基層體育扎根」的重要舞臺。體育局將持續厚植基層棒球運動量能，推動教練研習機制與優化場地資源，期望更多年輕選手透過參與賽事，建立團隊紀律與優秀正向的品德，也為未來進入青少棒、青棒階段奠定穩實基礎。

臺南市政府體育局表示，本屆賽事能順利舉辦，歸功於各參賽隊伍、家長及裁判和所有工作團隊的支持與認真投入。體育局陳良乾局長於閉幕典禮中頒發各獎項，充分肯定小選手們的優秀表現與努力，體育局對所有獲獎球隊表示熱烈祝賀，期待大家未來持續參與各項盃賽，一同揮棒築夢。

