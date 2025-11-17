2025臺南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽圓滿落幕 展現臺南基層棒球扎根成果
記者許旗成/台南報導
歷經四天精彩對決，2025臺南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽錦標賽今（17）日於臺南市灣裡省躬棒球場辦理閉幕頒獎典禮，為這場少棒盛會劃下完美句點。本屆賽事自11月14日至17日於臺南五處棒球場同步舉行，來自臺灣各縣市少棒小將同場競技，以球會友，不僅展現競技實力，更彰顯團隊合作精神與全力以赴的積極心態。最終由臺南市省躬國小勇奪冠軍，高雄市鼓山國小榮獲亞軍，高雄市鼓岩國小及彰化縣忠孝國小則分別拿下季軍與殿軍之殊榮。
黃偉哲市長表示，省躬盃凝聚來自臺南市、臺北市、新北市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、金門縣等8縣市共25支少棒隊伍共同競技，是基層棒球培育與深化三級棒球動能的重要體現。透過學校用心籌辦賽事與體育局努力推展棒球體育，選手得以於安全性高的環境下累積比賽經驗，強化技術及培養卓越之心理素質。市府特別感謝所有教練、裁判、志工以及家長於賽事期間的無私付出，讓整個賽事順利進行並圓滿落幕。黃偉哲市長強調，市府將持續推動三級棒球向下扎根，讓更多孩子能盡情在棒球場上大放異彩。
臺南市政府體育局陳良乾局長表示，省躬盃不僅是競賽盛事，更是落實「全民運動」與「基層體育扎根」的重要舞臺。體育局將持續厚植基層棒球運動量能，推動教練研習機制與優化場地資源，期望更多年輕選手透過參與賽事，建立團隊紀律與優秀正向的品德，也為未來進入青少棒、青棒階段奠定穩實基礎。
臺南市政府體育局表示，本屆賽事能順利舉辦，歸功於各參賽隊伍、家長及裁判和所有工作團隊的支持與認真投入。體育局陳良乾局長於閉幕典禮中頒發各獎項，充分肯定小選手們的優秀表現與努力，體育局對所有獲獎球隊表示熱烈祝賀，期待大家未來持續參與各項盃賽，一同揮棒築夢。
其他人也在看
南市地籍圖重測換狀作業 起跑
臺南市今年地籍圖重測結果十月底公告屆滿，十一月起開放受理重測後土地及建物權利書狀換發申請；市長黃偉哲指示地政局提供多元服務，減少民眾舟車勞頓；為因應各區民眾需求，臺南、東南、鹽水、白河、麻豆、佳里、新化及歸仁地政事務所將依在地特性提供例假日換狀服務、下鄉換狀、預約換狀服務。地政局長陳淑美表示，地籍圖重測是釐清土地界址、保障市民財產權益重要工作，也是推動土地正義與提升行政透明度關鍵環節；此次換狀作業結合多元便民措施，大幅縮短作業流程，打造更智慧貼心的地政服務。陳淑美局長指出，欲申請換發權狀民眾，除可於平日上班時間，攜帶重測換狀通知書、土地或建物所有權人身分證正本、印章及原土地或建物所有權狀正本，至土地轄區的地政事務所申辦，另也開放跨所申領服務，未住居在南市的所有權人可透過全 ...台灣新生報 ・ 1 天前
臺南市府表揚工業區優秀員工 肯定產業基層專業與貢獻
臺南市政府今（17）日於永華市政中心2樓中庭舉行「114年臺南市工業區優秀員工表揚活動」品觀點 ・ 1 天前
高雄月世界淪垃圾山驚見部分來自台南 謝龍介喊話黃偉哲查明真相
位於高雄燕巢區知名景點的「月世界」，其附近麒麟巷山坡地遭大量棄置垃圾，現場數十噸垃圾堆積高度達5層樓，散發濃烈惡臭。環保局人員今（17）日獲報前往稽查，破袋檢查發現部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者。對此，國民黨立委謝龍介呼籲台南市長黃偉哲盡速查明真相，並強調，「有錯，我們就認，沒有，一定不能讓市府同仁蒙受不白之冤」。中天新聞網 ・ 20 小時前
台南第17例登革熱境外移入 菲律賓男越南探親發病
（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市政府衛生局今天公布台南市今年第17例登革熱境外移入病例，個案是30多歲菲律賓籍男子，11月到越南探親時發病，返台通報確診，目前住院治療中。中央社 ・ 7 小時前
台南綠鬣蜥捕獲量倍增 (圖)
為避免綠鬣蜥族群大量繁殖移轉其他流域，影響移除進度，台南市農業局表示，今年1月至11月累積捕捉2萬3759隻，相較113年同期捕捉1萬745隻，捕獲數量已倍增。中央社 ・ 21 小時前
暌違109年 北港黑面三媽南巡
記者翁聖權∕鹽水報導 雲林北港朝天宮媽祖今年重啟「南都巡歷」傳統，循古…中華日報 ・ 1 天前
11月台股期指跌676點
（中央社台北18日電）台北股市今天終場跌691.19點，收26756.12點。11月台指期以26805點作收，下跌676點，與現貨相較，正價差48.88點。中央社 ・ 4 小時前
北港媽遶境掀台南「媽祖瘋」 警方也擺香案列隊接駕
北港朝天宮媽祖南都巡歷被視為百年宗教盛事，過境之處都掀起台南「媽祖瘋」，首日沿途都有信徒炸炮迎駕，搶著參拜鑽轎，連警方也在派出所門口擺出香案迎接，陣頭行程整整延遲6小時，直到17日凌晨2點半才進入新營太子宮駐駕。神轎17日啟程仍有大批信徒追轎。中時新聞網 ・ 1 天前
影/產季來了！整車「烏魚瀑布」狂瀉畫面超壯觀
每年的11月是烏魚產季的開始，高雄彌陀冷凍加工廠出現令人震撼的「烏魚瀑布」景象，滿滿的烏魚從貨車被倒出來，壯觀畫面引起討論。中天新聞網 ・ 6 小時前
8縣市17日分區停水！最長達10小時 名單一次看
此次停水主要為配合管線汰換、斷管連接或水量計建置工程。以下為各地停水時間與範圍說明：●桃園市停水時間：10:30－17:30地區：龜山區長慶一街、長慶二街原因：辦理用戶新舊管線接連工程●新竹縣停水時間：13:00－16:00地區：竹北市新國里、新崙里、新社里、竹義里等4里原因：...CTWANT ・ 1 天前
韓國隊主帥直言需要老將！韓媒曝「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC？
體育中心／徐暐喆報導2026WBC世界棒球經典賽將於明年三月登場，上周末剛結束的日韓交流賽，韓國隊總教練柳志炫表示，球隊明年需要經驗豐富的老將，也讓《韓聯社》推測「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC。FTV Sports ・ 5 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
曹錦輝、林益全爆加入中國棒球聯賽！2人「有意願」 已在台參加測試會
中國棒球聯賽CPB即將在2026年正式開打，日前網路上謠傳有上海兄弟一隊，且隊徽和中信兄弟相似，對此，亞洲棒球總會也發出聲明闢謠並無上海兄弟隊。不過CPB聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網路體育媒體報導，前大聯盟投手曹錦輝和前統一獅「神全」林益全有望西進。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手
道奇隊在世界大賽擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，大聯盟官網分析季後賽另11隊明年最大挑戰，特別提到美聯塞揚獎投手史庫柏（Tarik Skubal）有機會超越山本由伸，成為史上身價最高...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB》大谷翔平印象最深刻6球員 5人打出生涯最差成績
洛杉磯道奇球星大谷翔平今年初曾在他代言的遊戲廣告中，挑選了6名讓他印象深刻的大聯盟球員，結果有球迷發現，其中5個人都繳出堪稱生涯最糟糕的單季成績，只有美聯賽揚獎2連霸的Tarik Skubal有更上一層樓表現。TSNA ・ 1 天前
MLB／自由市場第1彈曝光 水手季中換他就闖美聯冠軍賽！傳簽5年約留人
大聯盟自由市場第1彈出現！今年季中從響尾蛇轉戰水手的一壘手奈勒（Josh Naylor），17日傳出和母隊達成5年約共識，合約細節和價碼仍有待球團宣布。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職/樂天桃猿被窮養 母企業前三季就大虧304億
中職樂天桃猿近期爆出「窮養」爭議，從球隊伙食條件不佳、二軍宿舍環境差，到奪冠後竟不續約總教練古久保健二，引發球迷和球員不滿，如今有日本媒體就報導，其實樂天集團的財報，光是今年前三季就虧損新台幣304億元。中天新聞網 ・ 8 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB／3大主力投手掛傷兵！明年開季回不來 洋基1年留他充當先發救急用
大聯盟休賽季自由球員動向成焦點，18日傳出洋基和亞柏若（Ryan Yarbrough）達成共識，用1年250萬美元，相當於7750萬台幣的合約簽回他，希望可以稍微緩解明天開季投手群傷兵一堆的問題。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
日韓交流賽》鄭宇宙完全壓制日本隊 網友驚呼：這真的只有19歲？
日韓交流賽今天進行第2戰，南韓隊新秀投手鄭宇宙先發3局，完全壓制日本隊打擊，讓日本網友驚呼：「這真的只有19歲？」上星期才滿19歲的鄭宇宙頻頻飆出150公里的火球，最快154公里，先發3局沒有被擊出安打，投出4次三振、1次四壞球，不僅球威十足，也展現超乎年齡的危機處理能力。自由時報 ・ 1 天前