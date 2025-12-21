2025臺南築角成果頒獎 12團隊與社區展現韌性力量





邁入第15年的「臺南築角創意營造計畫」，於今(21)日舉辦2025年成果展暨頒獎典禮，12組提案單位無畏風雨，與社區戮力完成營造點；從陪伴到共學、從活動到永續，臺南築角逐步走向影響地方發展的協力共生計畫。

市長黃偉哲表示，今年多次受到颱風、豪雨與突發性災害影響，許多社區場域遭受損害、工期被迫延誤。然而令人動容的是，各地的社區夥伴與學生團隊並未因此退縮，反而在風災後第一時間投入修復、紀錄、協助長者整理環境，展現出超越課程與專案的深厚連結。他們的韌性，不僅讓作品得以如期呈現，更具體說明了築角計畫的深層意義—培養能實際面對挑戰、承擔社會責任的公民。

廣告 廣告

都發局長林榮川表示，臺南築角今年度吸引了來自淡江、銘傳、南華、文化、靜宜、逢甲、台中科大、南臺科大、南應大及高雄大學等10所學校50多位大專院校青年的參與。社區團體也踴躍參與，包括左鎮公舘、新營姑爺、後壁崁頂、鹽水後宅、官田官田，將軍將軍、臺南市龍鳳運動休閒發展協會及臺南市簡單生活文化推廣協會等；另進階型駐村計畫則有新營大宏、後壁新東、東區後甲及山頂那間文史發展工作室等，共計今年12處營造點，處處表現出社區與團隊合作的最佳示範。

林榮川指出，臺南築角計畫執行累積超過百個社區、千名學生與指導教師的參與，形塑了能跨越世代、跨越專業、跨越部門的合作網絡。今年以「一五一十」為主軸，並提出面向未來的策略視野，希望在快速變動的社會條件下，仍然維持在地性、創新性與公共性的核心價值。對於社區營造的價值，不僅僅只在提升地方景觀，更希望能強化對社區自主性的培養，強化地方韌性，對公民參與後產生的社會影響力。

更多新聞推薦

● 彰化東螺溪8.3公里水綠廊道完工 5處亮點串聯健行新路線