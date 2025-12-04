2025臺南聖誕燈節開跑 雙主燈打造冬季浪漫城市夜景

聖誕季節腳步近了，臺南市政府在今冬推出全新「2025臺南」，以「光」與「雲」為核心概念，打造河樂廣場「光之旅程」與新營文化中心「雲之曙光」兩大主燈，為城市點亮象徵希望與祝福的節慶景觀。今年燈節同步延伸至新營綠川廊帶、新營鐵道地景公園、大涼生態公園等區域，讓整座城市從溪北到溪南都浸潤在溫暖聖誕氣息中。

圖說：新營文化中心前的多層次彩色光雕聖誕樹，柔亮線條堆疊夢幻造型 (圖片來源/台南觀旅局提供)

市長黃偉哲表示，聖誕燈節是臺南市民一年之中最期待的活動之一。市府希望以光影、藝術與節慶布置為市民帶來冬季的幸福氛圍，也邀請外地旅客在節日裡感受臺南的溫暖人情。他提到，今年雙主燈的設計象徵「光照前路、希望啟程」，盼望每位走進燈區的市民，都能在冬夜中找到屬於自己的平安與祝福。

觀旅局表示，河樂燈區的聖誕樹以鏡面壓克力與幾何結構打造，透過光條與反射效果營造出星河般的流動視覺，彷彿踏進光影世界；新營文化中心則以雲朵與飛行船意象呈現色彩斑斕的希望航道，彷彿帶領民眾在聖誕夜探索夢想。兩座主燈彼此呼應，成為今年最具代表性的節慶亮點。

圖說：河樂廣場主燈宛如光之瀑布，為聖誕燈節揭開迷幻序幕 (圖片來源/台南觀旅局提供)

12月起至跨年期間，全市燈飾將陸續亮起，適合民眾夜間散步、拍照打卡。首場點燈活動為12月6日的新營文化中心暨綠川廊道聖誕點燈晚會，12月14日則於河樂廣場舉辦聖誕園遊市集暨點燈活動，歡迎民眾攜家帶眷前來感受節日氣氛。

此外，市府特別推出「2025臺南聖誕主題地圖 Google Map」，整合全市大型燈區、教堂巡禮資訊、拍照景點與節慶活動，旅客可於臺南旅遊網「2025臺南聖誕燈節活動專頁」取得地圖連結，依照個人步調安排專屬自己的聖誕散策。市府也鼓勵大家走訪在地店家，讓旅行不只是欣賞燈景，更能體驗臺南獨有的城市魅力。

