2025臺東女性影展圓滿落幕 讓性別意識在地方生根

「2025臺東女性影展」在臺東秀泰影城舉辦室內放映專場，現場吸引許多關心性別議題的市民到場參與，一同欣賞《不存在的從前從前》。

「2025臺東女性影展」在臺東秀泰影城舉辦室內放映專場，現場吸引許多關心性別議題的市民到場參與，一同欣賞《不存在的從前從前》。這部電影是今年影展活動的重要亮點，透過影像探索記憶、母性與治癒等深刻主題。臺東縣政府表示，影展辦理目的在以影像作為公共文化行動，推動性別平權，深化市民對女性創作的理解與支持。

這項女性影展由臺東縣政府與社團法人臺灣女性影像協會共同推動，今年影展以「破風景 a room with a view」為策展主題，回應當代社會的不安與破碎性。影像中的裂縫並非停滯，而是前行的出口；女性視角所展現的力量，正是在碎片之間為世界開出新的道路。英文策展標題亦向女性主義經典著作《自己的房間》致敬，象徵以影像打造觀看世界的「第二個房間」，讓女性故事在臺東被看見。

廣告 廣告

臺東縣社會處長陳淑蘭指出，縣府近年透過「臺東女性影展」、女路走讀、女子市集與「嘟嘟巴士」變裝皇后巡演等文化行動，持續推動性別友善政策，期待以更多元的方式讓性別平權真正走入生活。

社會處補充說明，今年影展從11月8日的戶外首映起便獲得熱烈回響，首場放映《萬歲家庭 A Long Way Home》，以家庭、遷徙與身分認同的情感牽引，為臺東打造一場開放、共融的公共觀影體驗。室內專場特別選映《不存在的從前從前》，以細膩影像書寫女性在破碎與重生間的力量，並邀請淡水社區大學副主任范情與性別議題工作者 Insay Kungkuwan 陳亮竹擔任映後與談人，從文化脈絡與女性處境切入，帶領觀眾展開深度交流。

室內放映專場活動獲得民眾高度肯定，有觀眾分享，從電影中，看見女性如何在壓力與困境中找到力量。也有人表示，影展讓他重新理解「破風景」，發現破碎也能帶來新方向。許多民眾認為影展提供了少見的公共對話空間，使大家得以在光影間安靜地面對自我與社會。