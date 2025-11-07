2025臺東慢村生活節將於11/8登場 食光倒轉重現農村慢生活風景

【記者張嘉誠／綜合報導】

當陽光灑落舊站廣場，復古電視機的畫面閃爍，街角傳來飯香與笑聲，時光即將開始倒轉～～由臺東縣政府主辦的「2025臺東慢村生活節」，於11月8日至9日於臺東舊站特區新生廣場溫暖登場，以「食光倒轉」為主題，帶領民眾重返記憶中的慢生活時光，在懷舊與創意之間，體驗臺東獨有的生活節奏與人情溫度。

圖▲慢村生活節限定餐盒：「慢村粄盒」以竹片六宮格盛裝傳統粄食。

活動融合了「食憶」與「時光」的雙重意義，打造一場融合懷舊風格與農村意象的沉浸式節慶。現場設有三大主軸展區：「食光DISCO歌舞廳」、「復古菜市場」市集、「週末食光」手作體驗＆講堂，讓民眾從視覺、味覺到聽覺全面回味農村古樸時光。市集匯聚超過30家在地品牌與青年返鄉團隊，展售咖啡、甜點、手工藝與農產選物，以行動支持臺東農村創生與綠色經濟。

在「食光DISCO歌舞廳」，除了邀請四組實力歌手輪番登台，帶來經典懷舊歌曲。現場也開放「全民開唱」時段，歡迎民眾現場報名熱唱。

「週末食光」則邀請卜拉米農坊、德高、明峰、富興、崁頂、金針山等六大農村夥伴們，推出趕烏器、炒米茶、種子螞蟻、小掃把、竹槍及金針包豬肉等懷舊手作與料理體驗，重現農村生活的創意與故事，每場限額16名，同步受理現場報名，額滿為止。

此次活動更特別推出兩款限定餐盒：瑞源社區設計「慢村粄盒」，以竹片六宮格盛裝傳統粄食傳達來自於臺東土地的告白；卜拉米喇晌小棧推出限定的「卜拉米竹一下」，以竹筒盛裝飯團、烤物與野菜沙拉，邀請大家一起來共餐。「慢村講堂」則邀請農村耆老、職人們分享農村故事與永續創生經驗，場場皆搭配限定美食品嘗，讓每一位參與者都能感受到臺東農村的厚度與溫度。

圖▲慢村生活節推出多場手作體驗及講座，現場開放報名，圖中是明峰社區推出的「種子螞蟻DIY」。

現場也推出多項互動優惠，邀民眾邊逛邊玩、體驗慢經濟魅力。活動期間設有「打卡禮」贈限量造型蚊香、「滿額戳戳樂」消費100元集一點湊滿3點可戳戳樂乙次、「雙倍券換購」100元換200元市集券，以及「環保加分禮」來市集租賃餐具可兌換環保好禮茄芷袋，讓逛市集更有趣也更永續。

臺東慢村生活節策畫以「農村再生×慢經濟」為核心，透過展覽、市集與互動課程的整合，推動地方產業升級與文化再造；透過「慢村．臺東」品牌推廣模式，深化農村共榮與青年返鄉行動，讓大家看見臺東農村活力。

更多資訊，請上「臺東．慢村」粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565209624831