2025臺灣光環境獎揭曉 南港立體連通平臺奪評審團特別獎

記者古可絜／新北報導

第八屆臺灣光環境獎今（26）日舉辦頒獎典禮，今年臺灣光環境獎分別由BRUN TIANMU不然天母、路思義教堂、臺灣大學人文館與國立歷史博物館脫穎而出獲得肯定；原長企業股份有限公司則以卓越的照明工程實力榮獲傑出照明技術獎，南港立體連通平臺獲得評審團特別獎。

今年另有四件作品獲得臺灣光環境獎的肯定，BRUN TIANMU不然天母透過空間設計，讓光線自然流動於室內及戶外，創造街道望向室內的整體感，彷彿城市一處優雅的野餐意境，整體的照明兼顧美學、功能性與舒適性，成功將餐飲場域轉化為具有都市情境與文化共鳴的溫馨場域。

廣告 廣告

路思義教堂以精準、穩定的照明，烘托經典的現代建築，暖調微光勾勒四片曲面結構、以間接照明重新點亮教堂的十字架，細膩地襯托建築的深邃靈性，使教堂在夜色中重現神聖與詩意。臺灣大學人文館延續建築設計的思維，不另設外牆照明，以內斂、溫柔的光線，巧妙點亮建築內部，藉由室內透光的細膩層次，烘托學術場域的沉靜厚度。

修復後的國立歷史博物館以溫潤含蓄的光線，讓古建築再展風華，層次分明的新舊光景，讓人於行走間，得以感受文化記憶與當代生活的連結，照明規劃考量人行道與城市道路環境的視角，融合周邊公共空間的互動與友善性。

串連車站、商場、住宅及城市開放景觀空間的南港立體連通平臺獲得評審團特別獎，照明結合建築進行設計，以行人友善與都市可讀性並重為原則，在水平與垂直動線中以光影作為引導，使行人穿梭其中，不僅有效率地抵達目的地，並在不同的視角中重新閱讀、感受城市的夜間樣貌，兼具功能性與視覺美感。

優質的光環境作品，除業主與設計單位的努力，背後更因為有工程團隊的堅持與協助，才得以成就一個兼具安全和品質的光環境成果。今年臺灣光環境獎首度頒發傑出照明技術獎，以表彰幕後默默付出的專業團隊，首度獲獎的原長企業股份有限公司工程經歷豐富，更是臺灣許多照明設計團隊長期的合作夥伴，其作品包括艋舺龍山寺、總統府、虎尾鐵橋，以及今年的南港立體連通平臺等，皆屢獲臺灣光環境獎的肯定。

路思義教堂以精準、穩定的照明，烘托經典的現代建築，暖調微光勾勒四片曲面結構、以間接照明重新點亮教堂的十字架。（中強光電文化藝術基金會提供）

國立歷史博物館以溫潤含蓄的光線，讓古建築再展風華，層次分明的新舊光景，讓人於行走間，得以感受文化記憶與當代生活的連結。（中強光電文化藝術基金會提供）

串連車站、商場、住宅及城市開放景觀空間的南港立體連通平臺獲得評審團特別獎。（中強光電文化藝術基金會提供）

臺灣大學人文館延續建築設計的思維，不另設外牆照明，以內斂、溫柔的光線，巧妙點亮建築內部。（中強光電文化藝術基金會提供）

今年臺灣光環境獎首度頒發傑出照明技術獎，以表彰幕後默默付出的專業團隊，由原長企業股份有限公司獲獎。（中強光電文化藝術基金會提供，廖慶光攝）

BRUN TIANMU不然天母透過空間設計，讓光線自然流動於室內及戶外，創造街道望向室內的整體感，彷彿城市一處優雅的野餐意境。（中強光電文化藝術基金會提供）

今年臺灣光環境獎分別由BRUN TIANMU不然天母、路思義教堂、臺灣大學人文館與國立歷史博物館脫穎而出獲得肯定。（記者古可絜攝）

第八屆臺灣光環境獎今日舉辦頒獎典禮。（記者古可絜攝）