2025臺灣品牌國際賽研習營登場 運動部力推國際賽事

運動部辦理「2025臺灣品牌國際賽研習營交流分享會」，活動結合Meet Taipei創新創業嘉年華在花博爭艷館舉行，邀地方政府及體育團體分享年度成果。(運動部提供)

今年度研習營主題為「城市品牌X運動科技」，活動邀請國內外運動專家學者分享標竿案例，以協助我國賽事接軌國際。(運動部提供)

運動部國際事務司張進旺司長頒發感謝狀，感謝各賽事主辦單位在我國舉辦具臺灣意象的品牌國際賽事。(運動部提供)

運動部今天（21日）於花博爭豔館舉辦「2025臺灣品牌國際賽研習營交流分享會」，結合「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」同步進行。活動邀集地方政府、運動團體、國內外專家學者、運動創新團隊及夯運動黑客松獲選團隊共同參與。運動部除向本年度各承辦單位表達感謝並分享成果，也透過專題演講交流國內外品牌賽事的標竿案例，期望臺灣舉辦的國際賽事能更貼近國際主流趨勢並持續展現亮眼能量。

運動部國際事務司司長張進旺表示，今年研習營以「城市品牌 x 運動科技」為主題，舉辦共5場國際論壇，邀請來自英國、德國、芬蘭、澳洲、日本、泰國等12國、超過20位海外講者來臺，交流賽事運營模式與實務經驗，為國內賽事帶來全新的趨勢洞察與多元觀點。展望未來，運動部將持續推動國際賽事升級，透過跨域合作與跨部會整合，結合科技、學術、文化、觀光與外交等元素，展現臺灣軟硬實力，並提升國際能見度及在國際體壇的影響力。

臺灣每年舉辦超過百場國際賽事，包括新北市萬金石馬拉松、臺東臺灣國際衝浪公開賽與花蓮太平洋國際龍舟節等。今年雙北共同主辦的「2025世界壯年運動會」也吸引逾2萬5,000名國內外選手報名，成功展現城市魅力與區域特色。活動現場特別安排感謝儀式，向今年在推動國際賽事上表現優異的單位致意。

研習營也邀請泰國華欣馬拉松副總監 Nichapat Sujaritjit 及國際少年運動會（ICG）多位代表，分享品牌賽事經營策略與國際合作模式，並以2026花蓮國際少年運動會為例，探討臺灣在國際賽事中的影響力如何進一步擴大。本次兩場國際專題演講備受關注：英國伯明翰大型體育賽事戰略負責人 Joel Lavery 分享歐洲綜合運動會的規劃與城市行銷策略；法國 Hurricane 公司資深經理 Antonin Hardy 與合作夥伴 Kendall Goodden 則從新興城市的角度，解析運動產業如何帶動經濟成長與提升國際曝光。

為鼓勵青年投入賽會創新，運動部今年舉辦第5屆「夯運動黑客松」，吸引來自29所大專校院、33支隊伍參賽。學生以創新思維結合運動科技，提出臺灣品牌賽事的多元應用提案。本屆冠軍由國立聯合大學文化創意與數位行銷學系團隊獲得，作品以「新北市萬金石馬拉松」為主題，設計暖身體驗站與互動試跑模擬系統，搭配影片引導及在地品牌行銷，為臺灣品牌國際賽事注入嶄新活力。更多活動資訊請至運動部官網「國際運動交流」專區查詢。