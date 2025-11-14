2025臺灣國際咖啡展 『臺灣精品咖啡可可館』登場

▲2025臺灣國際咖啡展出席貴賓合影

【記者 劉嘉菲／台北 報導】2025臺灣國際咖啡展於11月14日至17日在台北南港展覽館1館4樓熱烈登場，其中由農業部農糧署補助台灣咖啡品質研究策進協會籌辦的「臺灣精品咖啡可可館」(攤位4樓L432與M310展區)，也於首(14)日上午盛大開幕，展館特別精選全臺近三十家優秀的國產咖啡與可可莊園品牌，從產地到餐桌「From Farm to Table」，全面展現臺灣農業的精緻實力與文化深度。

開幕典禮貴賓雲集，由農業部農糧署黃昭興副署長、農業部茶及飲料作物改良場邱垂豐副場長、台灣咖啡協會吳怡玲副理事長、台灣可可與巧克力產業協會張翠蘭理事長，以及主辦單位台灣咖啡品質研究策進協會黃宥澄理事長等人共同出席；典禮以「產地致敬」儀式揭幕，由來賓手持盛裝臺灣精品咖啡與可可飲品的高腳杯共同舉杯，象徵對土地與耕耘者的感謝，也宣告「臺灣精品咖啡可可館」正式啟動，現場瀰漫濃郁香氣，氣氛熱烈。

廣告 廣告

▲2025臺灣國際咖啡展「臺灣精品咖啡可可館」。

台灣咖啡品質研究策進協會表示，本次展覽以「味覺島語—風味選品堂—」為策展理念，規劃三大展區，包括來自全國各咖啡產區優秀的咖啡莊園品牌組成的「臺灣咖啡區」(18攤)、參加農業部茶及飲料作物改良場主辦之2025臺灣咖啡分類分級評鑑賽(TCAGs)榮獲特選、精選的「菁英農友區」(6攤)，以及精選國內優秀可可莊園組成的「國產可可區」(4攤)等。透過北中南東各地莊園匯集的故事與風味，讓民眾踏上一場環島的味覺旅程，呈現臺灣咖啡與可可產業的多元樣貌與創新能量。

台灣咖啡品質研究策進協會理事長黃宥澄進一步說明，此次專館以「從產地到餐桌」為主軸，強調臺灣咖啡與可可的「短鏈供應」特色，不僅產品新鮮度高、品質穩定，具備「從產地到餐桌」的絕佳優勢，更展現出在地農民的職人經營與永續精神，希望藉由此次展出，讓更多國內外消費者認識並認同臺灣精品咖啡與可可的實力與潛力。

▲展館特別精選全臺近三十家優秀的國產咖啡與可可莊園品牌。

該協會也與台灣可可與巧克力產業協會攜手合作，於舞台區舉辦多場主題講座與莊園分享活動，包括「臺灣咖啡莊園分享」、「臺灣選豆職人」及「聯合品味 有你更好」等，邀請嘉義野牡丹咖啡莊園、聯合成青葉咖啡莊園等得獎莊園主理人、臺中Mojocoffee「臺灣選豆職人」陳俞嘉、VWI Coffee House「WCE世界盃沖煮大賽冠軍」王策、VVcafe「VV學長」陳冠哲等多位產業重量級職人與冠軍咖啡師，帶領民眾探索臺灣咖啡從豆源選擇到市場行銷的精彩故事，現場報名火熱，透過品飲體驗與產地交流，讓民眾能親身感受各地風土的獨特風味與農民對土地的深厚情感。

在「臺灣精品咖啡可可館」，除可品嚐國產精品咖啡及巧克力外，民眾於館內單筆消費滿300元可集一點，集滿五點即可至M310服務台兌換限量好禮，包含臺灣濾掛咖啡禮盒、島嶼呢喃紀念禮盒、Hario V60 20周年手沖咖啡壺限量套組、漸層斜口玻璃杯、minos MY CUP 咖啡品飲杯、minos黑貓咖啡掛耳架組、伊然可可禮盒、可可茶、舒緩膏…等，歡迎民眾前往沉浸於香氣繚繞、風味交融的感官饗宴，品味臺灣精品咖啡與可可的自信與驕傲！(記者劉嘉菲翻攝)