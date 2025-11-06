2025臺灣國際學生創意設計大賽 獲獎名單揭曉

由教育部主辦的國際學生設計競賽-「2025臺灣國際學生創意設計大賽」，今(6)日公布76件獲獎名單。今年各類別得獎學生的國家分布廣泛。其中，臺灣學生表現亮眼，獲得「年度大獎」、「視覺設計類」及「時尚設計類」金獎等殊榮，共43件作品獲獎，展現我國創意設計的實力與國際競爭力。其中，「年度大獎」由數位動畫類臺灣參賽者－臺北藝術大學洪菀妤以作品「化(Essence)」獲得。頒獎將於12月9日於政大公企中心國際會議廳舉行；獲獎作品將於12月9日到14日於國立臺灣科技大學臺科藝廊展出。

教育部表示，為了促進臺灣藝術設計教育與國際接軌，教育部自97年起舉辦此項賽事，希望藉由主辦國際學生設計競賽，發掘全球具潛力的創意新秀，並將國內藝術設計教育成果推向國際，提升臺灣於國際設計舞臺能見度。2025年大賽以「Diversity /多樣性」為主題，呼應聯合國「永續發展目標」（SDGs），鼓勵新世代設計學子能體悟世界及生活裡不同的多樣面貌，並透過設計的力量創造更多樣美好的未來、更多元包容的社會。本屆競賽除延續歷年的「產品設計類」、「視覺設計類」與「數位動畫類」，更新增「建築與景觀設計類」及「時尚設計類」兩大類別，並強化國際數位行銷，擴展設計舞臺的多樣性與影響力。

教育部指出，這項賽事參賽資格為國內外高級中等以上學校、年齡為30歲以下的學生，這屆共有來自全球73個國家地區、1,029所院校、共16,329件作品參賽，其中符合參賽資格作品數共15,437件。初選由30個國家、88位專業評審共同參與評選，選出499件作品入圍決選，最後由15個國家、50位專業評審一同選出76件優秀作品獲獎，決選入圍率僅3.2%，獲獎率更僅0.5%，競爭激烈，顯見獲獎作品的卓越與珍貴。

今年大賽共頒發76個獎項、總獎金近新臺幣400萬元。除了教育部補助的「年度大獎」1名，以及五大類組金、銀、銅獎共15名、佳作共30名；另有財團法人看見台灣基金會贊助的「國際設計組織特別獎」21名，以及財團法人電路板環境公益基金會贊助的「環境永續獎」3名、「特別地區獎」6名，鼓勵學生以設計實踐社會關懷與環境永續。

其中，「年度大獎」由數位動畫類臺灣參賽者－臺北藝術大學洪菀妤同學的作品「化(Essence)」獲得，以精湛的數位動畫表現手法獲評審一致青睞；各類組金獎得主分別為英國皇家藝術學院學生林仲威的產品設計類作品「珊瑚復育磚模組(Reefine)」、嶺東科技大學學生林侑蓁、劉琬君、賴詠其、何宜靜、賴卉婕、陳若瑄的視覺設計類作品「青吱調(CICADA'S TUNE)」、英國創作藝術大學學生James Doherty的數位動畫類作品「Before Lights Out」、日本早稻田大學學生Marina Koizumi的建築與景觀設計類作品「Kabukicho Complex-A Temporary Architecture for the Excluded: Toward an Inclusive Urban Future」及嶺東科技大學學生莊惠評的時尚設計類作品「浮空綠洲(Nature’s Floating Sanctuary)」。