2025臺灣國際學生創意設計大賽 臺灣學子勇奪年度最大獎

教育部高等教育司司長廖高賢致詞

今年的最高榮譽年度大獎由國立臺北藝術大學洪菀妤以作品「化(Essence)」奪得

由教育部主辦、國立臺灣科技大學執行的國際學生設計競賽「2025臺灣國際學生創意設計大賽」頒獎典禮今天(9)日登場。這屆賽事共有來自全球73個國家地區、1,029所學校、共1萬6,329件作品參賽，最終評選出76件優秀作品獲獎。臺灣學生表現亮眼，不僅勇奪賽事最高榮譽「年度大獎」，更獲得「視覺設計類」及「時尚設計類」金獎等多項殊榮。

教育部高等教育司司長廖高賢致詞時指出，「2025臺灣國際學生創意設計大賽」以「Diversity（多樣性）」為主題，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），鼓勵新世代設計學子從不同的文化、環境與社會面向出發，藉由設計的力量推動多元共融與永續發展。這屆競賽除了既有的「產品設計」、「視覺設計」與「數位動畫」三大類別，更新增「建築與景觀設計」及「時尚設計」兩項類別，全面展現設計跨領域的創新活力，明年更將以「韌性」為主題。

今年的最高榮譽年度大獎由國立臺北藝術大學洪菀妤的作品「化(Essence)」奪得。她分享，「化(Essence)」以詩意的視覺敘事描繪萬物從虛空生成的過程。草與葉在風的牽引下聚合成形，隨著感知的流動逐漸模糊邊界，呈現生命共鳴與萬物和諧共存的哲思。

產品設計類金獎由英國皇家藝術學院林仲威的作品「珊瑚復育磚模組(Reefine)」奪得，作品以永續為核心概念的模組化人工礁石，同時兼具海洋生物棲位功能，為海域珊瑚復育提供更具環境友善與長期性的解決方案。

嶺東科技大學林侑蓁、劉琬君、賴詠其、何宜靜、賴卉婕、陳若瑄作品「青吱調(CICADA'S TUNE)」榮獲視覺設計類金獎，作品以47種臺灣蟬鳴為基礎，將聲音透過3D列印轉化為可視的「聲波管」，讓觀者能同時「看見」與「聽見」蟬鳴，拉近人與生態的距離。

數位動畫類金獎由英國創作藝術大學JAMES DOHERTY的「Before Lights Out」獲得，其敘述一隻孤單的狗與太空人意外相遇後，一同踏上前往月球的旅程。作品以溫柔細膩的視覺風格與寓意深遠的敘事，呈現陪伴、孤獨與追尋的情感張力。

建築與景觀設計類金獎頒予日本早稻田大學MARINA KOIZUMI的「Kabukicho Complex-A Temporary Architecture for the Excluded: Toward an Inclusive Urban Future」，該作品關注青年在都市更新中失去庇護空間的議題，設計以木構與腳手架組成可延展的彈性建築，象徵城市包容與再生的起點。

嶺東科技大學莊惠評的「浮空綠洲(Nature’s Floating Sanctuary)」榮獲時尚設計類金獎肯定，該作品以空中城堡為靈感，融合綠植、金屬與工業元素，透過創新材質語彙與手工工藝描繪關懷、永續與未來願景。