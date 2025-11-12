2025臺灣國際滑輪溜冰公開賽 臺南熱血開賽

記者王勇智／臺南報導

2025臺灣國際滑輪溜冰公開賽於今（13）起至16日在臺南市永大溜冰場熱血開賽，此次賽事獲得國際滑輪運動總會（World Skate）正式認可，吸引來自17個國家的世界菁英選手齊聚臺南，展開一場融合速度、技術與榮耀的極速對決。

臺灣國際滑輪溜冰公開賽自2019年創辦以來，歷經苗栗、高雄等地舉辦，今年邁入第4屆，已成為亞洲地區最具指標性的國際滑輪競速賽事之一；今年賽事由臺南市政府與中華民國滑輪溜冰協會共同主辦。

這屆賽事星光熠熠，多位世界冠軍級選手將親臨競技，包括哥倫比亞Steven Villegas Ceballos與Gabriela Rueda、法國名將Elton de Souza、德國好手Ron Pucklitzsch與Maurice Marosi、古巴名將Haila Brunet Alvarez等，陣容堅強的韓國代表隊更派出200公尺金牌金志讚與1萬公尺金牌姜秉鎬兩位名將參賽，競爭相當激烈。

臺灣青年組代表隊陣容同樣堅強，包括劉懿萱、李孟竹、施沛妤、趙祖政、郭立陽等多位全國金牌好手皆將披上國家戰袍。其中，臺南選手黃立昀也入選青年組代表隊，將在家鄉出賽，展現堅毅實力，為地主城市爭光。

2025臺灣國際滑輪溜冰公開賽於今起至16日在臺南市永大溜冰場熱血開賽。（臺南市政府提供）