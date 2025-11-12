「2025臺灣國際茶業博覽會」新竹縣特色茶參展 掃碼索取免費門票

「二０二五臺灣國際茶業博覽會」新竹縣特色茶參展， 掃碼可索取免費門票。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

二０二五臺灣國際茶業博覽會將於十四日至十七日於臺北南港展覽館展出，新竹縣「茶知道」展區展出東方美人茶（膨風茶）、高山烏龍茶等竹縣特色茶， 十三日前掃碼可獲價值二百元的免費門票，竹縣府邀民眾在茶席中細細品味竹縣的山水風情。

農業處表示，新竹縣曾經走過超過百年茶葉外銷的黃金年代，全盛時期，製茶廠多達二百間以上，是台灣重要的茶鄉之一。其中北埔、峨眉山區層巒疊翠、霧氣溫潤，得天獨厚的地理環境，適合茶樹生長，加上生長過程茶芽經小綠葉蟬吸食，才能產生獨特的花果蜜香，也讓東方美人茶（膨風茶）成為新竹縣最重要的特色好茶。

廣告 廣告

農業處指出，尖石、五峰兩鄉具有一千四百至一千八百公尺高海拔優勢，日夜溫差大、日照適宜且午後常起雲霧，近年來農友興起發展高山茶產業，以製作半發酵茶類之高山烏龍茶為主，並以雲裳烏龍為名。新竹縣農會、五峰鄉公所、尖石仙萃茶展出竹縣高山烏龍茶及紅茶等特色茶，歡迎民眾前來品味新竹的高山雲霧氛圍。