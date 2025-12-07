2025臺灣國際觀鳥馬拉松 共觀察到222種鳥種

雲嘉南濱海近距離賞鳥令韓國及菲國鳥友十分羡慕！

【記者 劉秋菊／台南 報導】由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）主辦的2025臺灣國際觀鳥馬拉松活動，經過24小時216位參賽者的努力下，今(7)日閉幕典禮公告透過專業賞鳥老師審查，全體鳥友共觀察到222種鳥種、台灣特有鳥種20種。各組第1名觀察到的鳥種分別為老鳥組148種、送子鳥組125種、慢飛組89種，最佳攝影獎則由送子鳥組「好鳥好鳥對不隊」拍攝魚鷹得獎。

今年雲嘉南管理處特別邀請韓國東方白鸛保育中心館長金秀卿博士（Dr. Kim Su-Kyung）及工作團隊一行4人，以及菲律賓皇室級知名企業負責人Rodger Yu、曾獲《國家地理》攝影大賽第一名的菲律賓著名旅遊攝影大師George Tapan來台參與，2天行程共走訪了7個賞鳥點，向大家分享一開始在布袋濕地即被近距離的盛大鳥況震撼到，接下來在雲林椬梧滯洪池及台南北門、七股等賞鳥點的豐富鳥類生態感到羡慕不己，看到許多家庭大人帶小孩，用簡易的賞鳥設備或手機就可以參加，途中還可以欣賞曬鹽灘地、濕地及瀉湖等多樣地景，在觀光景點還能使用消費券，每個人都帶著滿滿的伴手禮，對於經常到世界各地賞鳥的他們，直呼雲嘉南濱海真的是賞鳥天堂，臺灣的鳥友真的太幸福了。

參賽隊伍中，奪得送子鳥組第一名的劉姓夫妻因為熱愛賞鳥，已經參加觀鳥馬拉松10年了，今年帶著9歲的兒子及7歲的女兒一同參加，表示與家人親近大自然感受飛羽的生命力，真是別具意義。另外，來自新竹的李姓夫妻與家人表示已連續3年參加活動，在12月份雲嘉南濱海賞鳥非常舒服，今年的消費券與在地觀光店家合作，讓專業的賞鳥活動變成一種旅遊體驗，明年一定要再來參加。老鳥組則是由來自屏東、高雄及台中3位超過20多年賞鳥經驗的鳥友組成拿下第一名。

今日24小時觀鳥活動閉幕典禮在立委蔡易餘服務處廖利凌助理、嘉義縣政府文化觀光局陳峰武秘書、雲嘉南濱海產業文化觀光協會戴泳明理事長、臺南市休閒農發展協會李英俊副理事長、臺南市馬沙溝觀光休閒協會陳啟宗理事長、台南市生態旅遊發展協會黃瑞興總幹事、福爾摩沙野鳥保育協會王國衍理事長、台南市國際導覽解說協會黃源謀理事長等貴賓蒞臨下圓滿完成，但是臺灣國際觀鳥馬拉松8大主題活動目前持續推動中，一直延續到明(105)年3月候鳥季結束，包括首度舉辦的「賞鳥影片短影音競賽」(總獎金高達5萬元)，以及賞鳥小旅行、定時定點導覽、出水月主題燈會等多元活動，歡迎各位愛好生態旅遊的民眾不要錯過!更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。（照片雲嘉南管理處提供）