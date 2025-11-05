2025臺灣工藝獎得獎名單 揭曉
▲協作獎得主五穀文化村以陶藝教育為核心，深耕苗栗在地文化與產業傳承，實踐工藝共學共創的精神。（圖：工藝中心提供）
2025臺灣工藝獎為臺灣工藝界年度矚目盛事，由國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）自2023年起推動，旨在獎掖創作並建構工藝人才培育支持系統，以健全臺灣工藝產業的永續生態為核心目標。獎項以「創作獎」為主，表彰卓越之創作物件，並設立「協作獎」作為支持環節，鼓勵長期扶植、推動與陪伴創作者的個人、團體或事件，透過獎項傳遞工藝創新與合作共創的多元價值。本屆共有二七七件作品報名參賽，經由不同領域專業評審團歷經初決選嚴謹審查，最終選出五十三件「創作獎」入選作品，及二件「協作獎」獲獎案例。
工藝中心主任陳殿禮指出，本屆「創作獎」延續「自然、循環、永續」之核心精神，鼓勵創作者從材料來源、技術革新、文化意涵至生活實踐等多面向探索當代工藝之價值。「創作獎」分為「工藝美術組」和「工藝設計組」兩組，前者著重藝術語彙與個性化表現，後者則強調理性思維、設計系統性與量產可行性，兩組不同類型的工藝創作將展現當代工藝獨特價值與多元樣貌。
本屆得獎名單中，「工藝美術組」由紅琉璃有限公司作品〈山岳琉韻〉榮獲一等獎，以臺灣名山百岳為創作靈感，運用高溫吹製技法與多層色粉堆疊，搭配捲繞、剪接與平壓等手法，使琉璃呈現山巒浮光掠影之詩性景致。「工藝設計組」一等獎則由謝承達作品〈方圓之間〉獲肯定，作品融合傳統塑革技藝與現代數位製造技術，在探索材質彈性與結構邊界中突破皮革物件既有形象，轉化為兼具文化脈絡與當代表現的革新創作，展現皮革工藝從手感走向設計思維的另一種可能。
「協作獎」則表揚長期投入並支持臺灣工藝產業發展的個人及團體或事件。本屆獲獎團體為五穀文化村「苗栗陶推廣平台與世代傳承實踐」及臺灣STU設計師協會「高雄燕巢·橫山共創基地」，兩團體透過場域經營、人才培育及教育推廣，凝聚在地能量，落實工藝共學共創與永續傳承的核心價值，充分體現「協作獎」之核心精神。
本屆五十三件創作獎入選作品和二項協作獎成果將於一一四年十二月五日至一一五年一月期間於新光三越臺北信義A9及新光三越臺南新天地接續展出，頒獎典禮則將於十二月三日下午二時在臺灣藝術教育館南海劇場舉行。誠摯邀請民眾前往觀展共同見證當代工藝創作力量，感受工藝在生活脈動中綻放的美與可能。
