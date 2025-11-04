「2025臺灣工藝獎」得獎名單揭曉 從創作到協作串聯臺灣工藝永續前行力量
【記者蔡富丞/綜合報導】2025臺灣工藝獎為臺灣工藝界年度矚目盛事，由國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱工藝中心)自2023年起推動，旨在獎掖創作並建構工藝人才培育支持系統，以健全臺灣工藝產業的永續生態為核心目標。獎項以「創作獎」為主，表彰卓越之創作物件，並設立「協作獎」作為支持環節，鼓勵長期扶植、推動與陪伴創作者的個人、團體或事件，透過獎項傳遞工藝創新與合作共創的多元價值。本屆共有277件作品報名參賽，經由不同領域專業評審團歷經初決選嚴謹審查，最終選出53件「創作獎」入選作品，及2件「協作獎」獲獎案例。
工藝中心主任陳殿禮指出，本屆「創作獎」延續「自然、循環、永續」之核心精神，鼓勵創作者從材料來源、技術革新、文化意涵至生活實踐等多面向探索當代工藝之價值。「創作獎」分為「工藝美術組」和「工藝設計組」兩組，前者著重藝術語彙與個性化表現，後者則強調理性思維、設計系統性與量產可行性，兩組不同類型的工藝創作將展現當代工藝獨特價值與多元樣貌。
本屆得獎名單中，「工藝美術組」由紅琉璃有限公司作品〈山岳琉韻〉榮獲一等獎，以臺灣名山百岳為創作靈感，運用高溫吹製技法與多層色粉堆疊，搭配捲繞、剪接與平壓等手法，使琉璃在流動與凝結之間呈現山巒浮光掠影之詩性景致。「工藝設計組」一等獎則由謝承達作品〈方圓之間〉獲肯定，作品融合傳統塑革技藝與現代數位製造技術，在探索材質彈性與結構邊界中突破皮革物件既有形象，轉化為兼具文化脈絡與當代表現的革新創作，展現皮革工藝從手感走向設計思維的另一種可能。
「協作獎」則表揚長期投入並支持臺灣工藝產業發展的個人及團體或事件。本屆獲獎團體為五穀文化村「苗栗陶推廣平台與世代傳承實踐」及臺灣STU設計師協會「高雄燕巢．橫山共創基地」，兩團體透過場域經營、人才培育及教育推廣，凝聚在地能量，落實工藝共學共創與永續傳承的核心價值，充分體現「協作獎」之核心精神。
本屆53件創作獎入選作品和2項協作獎成果將於114年12月5日至115年1月期間於新光三越臺北信義A9及新光三越臺南新天地接續展出，頒獎典禮則將於12月3日下午2時在臺灣藝術教育館南海劇場舉行。誠摯邀請民眾前往觀展共同見證當代工藝創作力量，感受工藝在生活脈動中綻放的美與可能。
