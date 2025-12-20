2025臺灣工藝頒獎典禮將登場 二競獎一認證展現臺灣工藝能量

為展現臺灣工藝在當代生活中的多元樣貌與持續累積的創作能量，由國立臺灣工藝研究發展中心主辦的「2025臺灣工藝頒獎典禮」，將於 12月23日下午2點 在國立臺灣藝術教育館南海劇場盛大舉行。本次典禮串聯「臺灣工藝獎」、「臺灣綠工藝認證」及「國家工藝成就獎」二競獎一認證聯合頒獎典禮，全面呈現臺灣工藝從創作、應用到傳承的豐富成果。

工藝中心近年以「活工藝．工藝活」為核心理念，持續推動「工藝70+1」行動，並倡議「漫活 SLOHAS_是樂活事」的生活態度，結合慢活（SLOW）與樂活（LOHAS）的在地思維，強調簡單、原創、美感、健康與永續並行，讓工藝不僅是技術展現，更成為貼近生活的日常實踐。

其中，「臺灣工藝獎」聚焦當代工藝創作與設計能量，透過競賽機制，鼓勵創作者在材料、技法與形式上持續突破，展現臺灣工藝面對時代議題的回應力與創新力；「臺灣綠工藝認證」則以「綠活工藝．良品美器」為核心，選出兼具美感、實用性與永續理念的生活工藝選品，讓工藝走入穿搭、飲食、居家與日常使用情境，實踐永續生活的多元可能。

而被視為臺灣工藝界最高榮譽的「國家工藝成就獎」，則表揚長年深耕工藝創作、研究、教育與推廣，對臺灣工藝發展具卓越貢獻的資深工藝師。透過這項榮譽，不僅肯定工藝師一生的投入與成就，也讓社會大眾看見工藝傳承背後所累積的文化厚度與精神價值。

本次頒獎典禮不僅是一場表揚盛會，更象徵工藝在當代社會中持續擴散的「漣漪效應」。工藝中心期盼透過獎項、展覽與行動的串聯，讓更多民眾在生活中感受工藝的溫度，進而參與其中，形成由個人到社會的正向循環，讓工藝成為一場全民共享的生活運動。

頒獎典禮線上直播連結https://www.facebook.com/share/1GdEJDh3sj/?mibextid=wwXIfr

