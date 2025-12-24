2025臺灣工藝頒獎典禮登場 2競獎1認證聯合表揚 展現臺灣工藝多元能量
為展現臺灣工藝在當代生活中的多元樣貌與持續累積的創作能量，文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心於12月23日在國立臺灣藝術教育館舉行「2025臺灣工藝頒獎典禮」，文化部政務次長王時思、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、歷屆工藝成就獎得主施鎮洋及陳景林、臺灣工藝聯盟總會長葉志誠、新光三越文教基金會執行長馬振華、臺灣設計研究院長張基義等出席。典禮整合「臺灣工藝獎」、「臺灣綠工藝認證」及「國家工藝成就獎」2競獎1認證，透過聯合頒獎形式，完整呈現臺灣工藝從創作實踐、生活應用到世代傳承的整體發展成果。
文化部次長王時思表示，工藝是從人類面對自然開始，透過雙手創作，將自然原料轉化為生活的物件，所以工藝不僅展現器物之美、手工創意、人與自然互動，更乘載著人類生活的歷史，以及人類與在地社會、生活連結的文化內涵。而為了展現工藝對於文化的重要性，文化部於今年依《紀念日及節日實施條例》正式訂定每年6月5日為「工藝節」，期盼不僅讓大家共同為臺灣的工藝感到驕傲，亦標誌著臺灣工藝將走向下一個時代。
王時思也說，今日同時頒發「國家工藝成就獎」、「臺灣工藝獎」、「臺灣綠工藝認證」，致敬工藝大師，並將工藝的當代性、創新性、經典擴散與生活結合，也藉由綠工藝認證，展現工藝的未來性。王時思強調，「工藝不是屬於任何一個個人，也不是任何的私有物，工藝的特殊在於它是一個社會群體結晶、歷史及文化的沉澱與累積」，每一位得主乘載著臺灣對於國家工藝的想像及工藝傳承的渴望，更代表著臺灣希望以工藝面向世界，讓更多人透過工藝認識臺灣，「感謝所有在工藝領域有成就的工藝師，讓臺灣開出工藝之美，更讓臺灣有機會以工藝面向與說服世界」。
工藝中心主任陳殿禮表示，工藝中心近年以「活工藝‧工藝活」為核心理念，持續推動「工藝70+1」行動，並提出「漫活 SLOHAS_是樂活事」的生活主張，是在地思維結合慢活（SLOW）與樂活（LOHAS）的理念，形塑一種可被實踐的工藝生活型態，強調簡單、原創、美學、健康與永續並行，讓工藝不僅是技術展現，更成為融入日常、貼近生活的文化選擇。
2025國家工藝成就獎得主許朝宗致詞時指出，能獲得此項榮譽，內心充滿感謝與感動，也深刻感受到這份肯定的重量。許朝宗表示，長年投入陶藝創作，4、50年來始終專注於創作與研究，日常生活離不開圖稿、泥土與窯火，每一件作品皆仰賴時間的累積與反覆的實作，才能逐步完成，感謝家人、朋友與同行長期以來的支持與陪伴，讓他能持續在創作道路上穩健前行。未來將持續投入創作、研究與技藝傳承，期盼將自身經驗分享給年輕世代，並透過工藝實踐回應時代與社會的期待，讓臺灣工藝在累積與創新的基礎上，持續發展、向前邁進。
臺灣工藝獎創作獎工藝美術組一等獎得獎者紅琉璃有限公司表示，非常榮幸獲得文化部與工藝中心肯定，繼去年獲協作獎後，今年再獲創作獎美術組一等獎，紅琉璃傳承3代玻璃工藝，未來將持續培育新一代琉璃人才，期盼臺灣工藝持續發展，讓工藝技藝在國際舞臺上持續發光發熱。創作獎工藝設計組一等獎得獎者謝承達則說，作品《方圓之間》源自長期對設計與藝術產業的觀察，透過皮革材料與數位製造工法，探索東方文化中「方圓」所蘊含的世界觀與處世哲學，並嘗試在工業與工藝、科技與藝術、理性與感性之間建立對話，感謝工藝中心及評審委員對作品的肯定，並期望作品能促進文化與材料、形式之間的交流。
臺灣工藝獎協作獎得獎者五穀文化村代表徐漢城表示，文化村位於苗栗公館，長期深耕在地陶瓷產業，從早期陶瓷工廠量產製作轉型為結合觀光與文化推廣的陶藝基地，長期透過展覽、課程與體驗活動推動陶藝傳承，讓工藝走入生活，感謝評審委員與工藝中心的肯定與支持，未來將持續深化在地陶藝推廣，促進臺灣工藝的永續發展。另一協作獎得獎者臺灣STU設計師協會代表盧圓華則說，此次獲頒協作獎也彰顯教育體系投入工藝與社會實踐的成果，協會透過產學合作、衡山工創基地及跨域設計，持續推動設計教育、工藝發展與地方創生，本項榮譽屬於整個團隊與在地社群，未來將持續深化工藝教育與社會連結，推動工藝精神在全國各地扎根發展。
「臺灣工藝獎」聚焦當代工藝創作與設計能量，透過競賽機制鼓勵創作者在材料運用、技法轉化與形式上的突破，並以「協作獎」作為支持環節，表揚長期扶植、推動與陪伴創作者的個人、團體或事件。本屆共277件作品參賽，最終遴選出53件「創作獎」作品及2件「協作獎」案例，其中「工藝美術組」與「工藝設計組」一等獎分別為紅琉璃有限公司的作品〈山岳琉韻〉及謝承達的〈方圓之間〉獲得肯定，前者以臺灣百岳為靈感，展現琉璃燒製技法的藝術張力，後者則融合傳統塑革工藝與當代設計思維，呈現皮革工藝於當代語境中的創新可能。
「協作獎」則由五穀文化村「苗栗陶推廣平台與世代傳承實踐」及臺灣STU設計師協會「高雄燕巢‧橫山共創基地」獲選，兩者皆透過場域經營與教育推廣，凝聚在地能量，實踐工藝共創與永續傳承的核心價值。
此外，「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」則以「綠活工藝‧良品美器」為核心，選出兼具美感、實用性與永續理念的生活工藝選品，讓工藝走入穿搭、飲食、居家與日常使用情境，展現永續生活的多元實踐樣貌。
被視為臺灣工藝界最高榮譽的「國家工藝成就獎」，則表揚長年深耕工藝創作、研究、教育與推廣，對臺灣工藝發展具卓越貢獻的資深工藝師。今年得主許朝宗藝師，除長期投入陶瓷工藝創作，在「技」與「藝」之間持續精進，創作表現屢獲重要獎項肯定，更於教育與推廣等層面的積極投入，充分展現工藝師的工藝文化傳承與社會關懷的深厚責任感。
工藝中心指出，「2025臺灣工藝頒獎典禮」除了是臺灣工藝的年度表揚盛會，更象徵工藝在當代社會中持續擴散的文化能量，透過創作、制度與生活層面的串聯，展現工藝「漫活SLOHAS」強調的水哲學（H₂O）-Human Heart Over-all，傳遞「漫幸福‧活自在」的人心價值。盼藉由獎項、認證與行動的整合推動，讓更多民眾在生活中感受工藝的溫度，進而參與其中，形成由個人到社會的正向循環，讓工藝成為全民共享的生活文化。
