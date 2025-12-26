2025臺灣工藝頒獎典禮 許朝宗獲國家工藝成就獎
▲國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（右五）於二○二五年臺灣工藝頒獎典禮，與榮獲「臺灣綠工藝TaiwanGreenCraft」認證廠商合影。（圖：工藝中心提供）
國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮日前主持「二○二五年臺灣工藝頒獎典禮」，並邀文化部政務次長王時思、歷屆工藝成就獎得主施鎮洋及陳景林、臺灣工藝聯盟總會長葉志誠、新光三越文教基金會執行長馬振華、臺灣設計研究院長張基義等出席盛典。本屆典禮整合「臺灣工藝獎」、「臺灣綠工藝認證」及「國家工藝成就獎」二競獎、一認證，透過舉辦聯合頒獎典禮，完整呈現臺灣工藝從創作實踐、生活應用到世代傳承的整體發展成果。
文化部政次王時思表示，本屆典禮同時頒發「國家工藝成就獎」、「臺灣工藝獎」、「臺灣綠工藝認證」，向工藝大師致敬，並將工藝的當代性、創新性、經典擴散與生活結合，也藉由綠工藝認證，展現工藝的未來性。王時思表示，每一位得主乘載著臺灣對於國家工藝的想像及工藝傳承的渴望，更代表著臺灣希望以工藝面向世界，讓更多人透過工藝認識臺灣，感謝所有在工藝領域有成就的工藝師，讓臺灣開出工藝之美，更讓臺灣有機會以工藝面向與說服世界。
工藝中心主任陳殿禮表示，工藝中心近年以「活工藝‧工藝活」為核心理念，持續推動「工藝七十+一」行動，並提出「漫活 SLOHAS_是樂活事」的生活主張，是在地思維結合慢活（SLOW）與樂活（LOHAS）的理念，形塑一種可被實踐的工藝生活型態，強調簡單、原創、美學、健康與永續並行，讓工藝不僅是技術展現，更成為融入日常、貼近生活的文化選擇。
本屆國家工藝成就獎得主許朝宗發表得獎感言，感謝家人、朋友與同行長期以來的支持與陪伴，讓他能持續在創作道路上穩健前行。未來將持續投入創作、研究與技藝傳承，期盼將自身經驗分享給年輕世代，並透過工藝實踐回應時代與社會的期待，讓臺灣工藝在累積與創新的基礎上，持續發展、向前邁進。
臺灣工藝獎創作獎工藝美術組一等獎得獎者紅琉璃有限公司表示，該公司繼去年獲協作獎後，今年再獲創作獎美術組一等獎，紅琉璃傳承三代玻璃工藝，未來將持續培育新一代琉璃人才，期盼臺灣工藝持續發展，讓工藝技藝在國際舞臺上持續發光發熱。
