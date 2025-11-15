2025臺灣教育科技展 高師大首創數位識字平台成亮點

AI世代加速教育創新，二○二五資訊月×台灣教育科技展（EdTech Taiwan）自十一月十三至十六日在臺北世貿一館盛大舉行，國立高雄師範大學閱讀評量與教學研究中心，以教育部國教署委辦研發之「識字金銀島」識字學習平臺參展，生動有趣的設計，在現場引起親師生熱烈關注與回響。(見圖)

高師大今(十五)日說明，該校閱讀中心整合閱讀識字評測與練習系統，打造「識字金銀島」線上識字測驗與學習平台，提供全國國中小學學生透過教育雲OpenID與縣市帳號免費登入使用；該平台以「識字量測驗」、「學習島嶼」與「遊戲島嶼」等三大區域為核心，協助教師掌握學生的識字狀況，增進學生識字與基礎閱讀能力。這次參展特別規劃現場體驗活動以及諮詢服務，讓更多師生與家長能即時了解平台特色與應用方式。

廣告 廣告

識字能力是閱讀素養的根基，高師大王政彥校長對長期致力閱讀教育推廣的閱讀中心十分肯定，且全力支持中心長期深耕識字測驗與閱讀教學研究。閱讀中心主任方金雅教授表示，協助第一線教師掌握學生的真實閱讀學習需求，是激發學習動機、孕育學習動能的首要；這次參展讓更多師生與家長看見高師大閱讀中心的研發成果，也期待透過跨界交流，推動識字教育的創新與深化，「讓科技成為提升閱讀能力的真正助力」。

王政彥校長強調，這次參與教育科技展除展示平台成果外，更希望促進產官學合作，推動閱讀教育資源共享，協助各校運用數位工具提升學生識字與閱讀能力；未來閱讀中心將持續優化識字平台，開發更多符合學校需求的數位學習資源，引領臺灣識字與閱讀教育邁向新里程碑。