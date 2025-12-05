2025臺灣文學數位遊戲腳本徵選 〈新民書房〉取材葉石濤作品奪金獎

記者/李明真

國立臺灣文學館於11月29日在臺北三創生活園區11樓 Uni Space 舉行「2025臺灣文學數位遊戲腳本徵選」贈獎典禮。國立臺灣文學館館長陳瑩芳，本屆評審委員臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所副教授羅禾淋、教育部大學社會責任推動中心博士後研究員高鈺昌、臺北藝術大學未來學院講師郭佩奇，以及數位與遊戲產業界十餘位專家等皆到場參與，見證臺灣文學跨向數位遊戲的潛力，現場氣氛熱烈。

所有得獎者與陳瑩芳館長（左5）及評審委員合照。左起：黃柏瑞、張芳瑜、曾文怡、李萱雅、陳瑩芳館長、簡宏安、羅禾淋委員、高鈺昌委員、陳昱安、梁美柔、周紹傑。圖/文化部提供

臺文館陳瑩芳館長表示，為讓更多年輕世代接觸臺灣文學，臺文館以數位遊戲為媒介，辦理腳本徵選及後續開發，希望為臺灣文學的傳承與創新開拓更寬廣的道路，開發更多跨域的可能性。其中數位遊戲腳本徵選今年邁入第七屆，累積了超過550件腳本，並據此實際開發出「夢獸之島」、「藏字人」等7款遊戲，形式涵蓋VR、體感及線上遊戲，顯示跨域創作的能量逐步深化。今年徵件的參考題材，除了延續歷屆以作家及作品為對象外，並將臺文館包括常設展、美國與臺灣現代主義等六檔線上展覽納為參賽者的遊戲設計元素，吸引眾多創作者投稿。陳館長也指出，文學跨域並非一蹴可幾，遊戲開發需大量成本與時間打磨，以館方資源難以進行，因此今年特別邀請產業專家，以典禮作為平台，促進媒合交流。

2025臺灣文學數位遊戲腳本徵選贈獎典禮與會者大合照，見證臺灣文學 圖/文化部提供

評審委員羅禾淋指出，國內以遊戲企劃與遊戲腳本為核心的徵選相當稀少，而臺文館已持續推動7年，意義重大。每屆錄取率約為十分之一，入選者皆為跨領域創作的佼佼者，無論文學或非文學背景都展現高度企圖。臺灣文學數位遊戲腳本徵選，鼓勵青年以遊戲形式展現深度的社會意識。期待這項徵件競賽成為遊戲產業的新花朵，未來能與業界連結，讓更多優秀腳本製作成遊戲。

評審委員高鈺昌表示，創作者如同魔術師，將文學、歷史與遊戲美學融合，轉化為全新的敘事形貌。創作者們讓過去的時代與當代視野對話，為歷史與生命經驗注入新的意義。本屆作品從歷史書房、性別意識到人物傳記等題材皆具巧思，展現跨世代的深度創意。多件作品以空間敘事、角色成長與遊戲機制有效串連文學文本，呈現出令人驚喜的跨域整合能量，創造出一個別開生面、有趣，並且別具意義的世界。

本次徵件經過評審激烈的交互辯證後，最終由簡宏安作品〈新民書房〉奪得金獎。銀獎作品則是李萱雅的〈Right Way：他與她的覺醒之路〉，銅獎作品為曾文怡〈語跡〉。本屆亦選出五件佳作，包括：梁美柔〈404 Self Not Found〉，陳昱安〈肥貓湯〉，周紹傑〈安娜的筆記〉，黃柏瑞〈決不低頭：陳篡地傳〉，解昆樺、張肇麟、張芳瑜〈愛荷華作家中心的三生三世〉。

值得一提的是，本屆作品除了展現文學跨域遊戲化的高度可塑性外，得獎者橫跨專業教師、青年創作者，從最年輕的高中生銀獎得主李萱雅，到遠自澳洲返國的得主都展現強烈的跨域企圖，顯示優秀創作者的跨界與多元。

本次贈獎典禮除了得獎者，臺文館還邀請歷屆得主及方兔互動娛樂執行長潘昱恒、能火動畫創辦人兼執行長鄭義錡、紫元文創遊戲製作人林秉舒、雲橋聯訊科技總經理曹聖豪、當諾科技藝術公司共同創辦人周杰璁、啟雲科技聯合創辦人兼產品長鍾瑞君、遊戲橘子數位內容發展處處長羅琬怡、臺灣XR智慧產業發展協會秘書長徐凡等共同參與，會後作品發表及產業交流相當熱烈，與會業者表示創作者所提出的企劃觀點獨特，且具有文學的厚度，正是遊戲業欠缺部分。未來，臺文館將持續支持具創意的跨域提案，並協助搭建平台，期望共同促成文學與遊戲的更多可能。