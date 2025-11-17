2025臺灣文學獎金典獎贈獎典禮 能量豐沛 書寫多元 映照時代的思想、情感與記憶
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立臺灣文學館所主辦的「臺灣文學獎」金典獎贈獎典禮，16日在臺北市立文獻館樹心會館舉行，本年度得獎及入圍者、文化部長李遠、文化部政務次長李靜慧、國立臺灣文學館館長陳瑩芳、文學及出版等各界貴賓出席，共同見證臺灣文學豐碩的出版成果。
文化部長李遠致詞時憶起自己曾經與今年決審評審團主席陳雨航、得獎者劉克襄一起擔任評審的經驗，以此勉勵大家，雖然大家常說「入圍靠實力，得獎靠運氣」，但他認為「運氣靠努力，努力靠累積，累積靠自己」。同為創作者，他認為創作的過程中有痛苦也有快樂，而他覺得快樂比較多，因為一個創作者可以從不同的角度看人生，也可以提出看世界不同的觀點，「創作者可以是一個改變社會的角色」。但是當創作者成為文化部長，李遠笑說，「其實是非常危險的」，因為在他心目中創作者的地位崇高，所以他天馬行空提出了許多政策想法並一一落實，而這些當然必須有更多的預算支持，包含各個創作獎項提升及推廣、下一本書獎勵、強化外譯與文學跨域，以及首屆臺灣作家節等，希望讓更多人看見臺灣優秀的作品。
李遠也以他擔任兩屆評審及文化部長身份參與第2次贈獎典禮的心境，為金典獎評論。他說，從初次擔任評審時的「沒有盟主，刺客橫行」，到第2次感覺到派系林立的「四處城堡，沒有邊界」。如今擔任部長，從去年感覺「狼煙四起，江湖大亂」，到歷經1年文化預算爭取的痛苦後，感受到「丐幫崛起，武林盛事（世）」。他藉此鼓勵所有創作者，雖然發生很多事情，但是臺灣文學及出版一定能進入到一個最高的盛世，「我們一起努力」。
臺文館長陳瑩芳表示，臺灣文學獎自2005年創辦以來持續精進，今年共吸引225件作品參賽，經初、複、決審選出金典獎得主。今年特別採「評審團主席制」組成評審團，並較往年提前公布30部入圍名單，目的增加宣傳時間及連結相關資源，讓入圍與得獎作品於11月的首屆「臺灣作家節」中同步推廣，串聯成完整的年度文學推廣計畫。文化部與文學館亦加強跨域合作，透過作家節所舉辦的國際論壇、交流活動，邀集國際譯者與出版人來臺，共同拓展作品海外能見度，得獎作品得以在第一時間曝光，提升海外授權及跨域合作的可能。今年已有得獎與入圍作品售出英、韓等語種版權，展現臺灣文學的國際潛力。文化部與文學館希望藉此打造從評選、推廣到國際連結的一條龍平臺，協助臺灣文學走向更遠。
2025「金典獎年度大獎」年度大獎得主林俊頴表示，時間其實是越來越快，臺灣和世界的變化也同樣快速，書寫小說是時間給予人們最好的回饋與真理。他的初衷是一探究竟，想了解這樣的變化，「什麼珍寶會變成石頭？又有什麼東西會從石頭變成珍寶？」林俊頴感謝金典獎，讓他對時間和變化的探索與抵抗變得更有力氣。林俊頴也感謝教授王德威，還有遠在加拿大的小說家賴志穎，他是小說《七月爍爁》的第一位讀者。最後，林俊頴想謝謝他的母親及家人，雖然他們已經不在了，就像閃電（小說書名的「爍爁」即為閃電的台語）一樣消逝了，但也如同閃電一般，「能量很大，卻又很安靜。」
「金典獎」得主亦分別發表得獎感言，《反重力》黃崇凱說，透過書寫，記錄其對世界的理解和迷惑。從距離的高處、時間的遠處回看歷史，就是這種奇妙的大與小的連結的嘗試；詩集《早點睡。不要怕妳四叔》作者阿芒因赴厄瓜多參加詩歌節無法到場，由主編廖祿存代為致詞，分享她在當地以台語朗讀詩作並感動觀眾的經驗，亦強調臺灣文學的能量來自作者、讀者、出版者與評論者的共同支持；《流火：鹿野忠雄的臺灣養成》作者劉克襄表示，這本書是讓他願意反覆回望、每次都能看到新意的創作，也是他寫作生涯中的重要轉折；《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》作者藍永翔分享，攀樹題材抽象艱深，能順利問世有賴編輯與美術團隊的想像與支持，並期盼透過自身視角，帶領更多讀者理解樹木與樹冠層的世界。
《假城鎮》作者馬翊航表示，感謝族語老師、姑姑、家族族人們。寫作者很怕重複，但也在重複中體驗到驚奇，希望與兩位母親一起體驗重複的驚奇，也如同一種回家的感受；《進烤箱的好日子》李佳穎旅居美國，由出版者自轉星球公司負責人黃俊隆代為宣讀謝詞，並將其獎項獻給母親。李佳穎說，一醒來就可以寫小說，這種感覺最快樂。這本書已經賣出16國版權，預期會有更多國家加入翻譯這本小說的行列；《槍強搶嗆》作者連明偉感謝文化部的「青年創作補助」，以及印刻願意出版這本超過30萬字的長篇小說，與其他創作者一起努力的溫暖，是他創作的動力，並以此鼓勵年輕世代的創作者。
獎勵文學新人的「蓓蕾獎」，則有2位新手作家登場。本屆蓓蕾獎特別邀請2024年蓓蕾獎得主黃璽Temu Suyan、許恩恩擔任贈獎者。《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》作者范容瑛說，這本書是寫給阿公與那個世代的長信，也是一段理解母親與家族記憶的書寫旅程，並向出版社、指導老師與家人致謝；《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》同獲蓓蕾獎、金典獎，雙喜臨門。藍永翔表示，身為一個自然研究員，以科普的角度，透過文學書寫建立學術與生活之間的橋，也希望能鼓勵更多科學家出書，寫出不一樣的世界。
臺文館表示，今年共有225部作品參賽，得獎作品含括小說、散文、新詩及非虛構書寫等各種形式，題材殊異，且緊扣作者生命經驗。許多得獎者已耕耘創作多年，作品表現成熟，作者們仍持續不斷向自己挑戰，持續尋找更新穎的說故事方法，值得讀者們關注與細讀。
贈獎典禮正值首屆臺灣作家節辦理期間，除了獲獎者外，亦邀請多位國際作家與譯者共同出席，藉此拓展得獎作品走向國際的契機。文化與文學需要日積月累的耕耘，臺文館除持續支持文學創作，亦將以改編與跨領域合作為路徑，推動金典作品跨入影視、動漫與視覺設計等領域外，為了讓臺灣文學走入生活，臺文館特別以「在有故事的地方，聆聽臺灣文學故事」為主題，規劃辦理11場「金典本事系列講座」，邀請得獎者在全臺各地多元的文化空間分享創作故事，也將進入高中校園，讓更多讀者有機會與得獎作家近距離接觸。講座自12月6日開跑，相關訊息將陸續公布於臺灣文學獎官方網站與粉絲專頁，歡迎有興趣的民眾密切留意。
