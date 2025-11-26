2025臺灣永續大學獎 教育部次長朱俊彰親臨頒獎

財團法人臺灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025臺灣永續大學獎」，邀請到教育部常務次長朱俊彰親自頒獎。這次有60幾所學校參加，有42所大學獲獎，在「永續大學獎」部分，共43校角逐，歷經初審、決賽簡報評比，最終「綜合績效類」獎項共由24校獲獎。

教育部常務次長朱俊彰致詞時表示，越來越多大學把獲得臺灣永續能源研究基金會的獎項視為榮譽，認為是獲得第三方的肯定。

朱俊彰次長指出，依據教育部資料，已經有91所大學提出了永續報告書，作為校內要推動 SDGs 的一個很重要的依循，比例已經超過6成。以今年2025年泰晤士報世界大學影響力的評比，臺灣已經有53所大學入榜，這是創歷年來新高。

朱次長表示，在這次基金會評比之下，有60幾所學校參加，有42所大學獲獎，可以看到大學在人力資源的投入、在永續綜合單項指標的績效，甚至在永續報告書的撰寫，都展現學校現場豐沛能量與推動熱忱。

朱次長強調，中小學也是未來推動不可或缺的一環，教育部持續推動永續循環的校園，希望學生能夠將課堂所學，教師們透過融入教學的方式，讓永續變成生活的DNA，落實整個永續環境的發展。