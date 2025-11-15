2025臺灣科學節-宜蘭創科學 探索科學樂趣

宜蘭縣政府在宜蘭運動公園體育館辦理臺灣科學節—宜蘭創科學活動，結合第六屆臺灣科學節、科學園遊會及OSS海洋科學序列成果展。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府在宜蘭運動公園體育館辦理臺灣科學節—宜蘭創科學活動，結合第六屆臺灣科學節、科學園遊會及OSS海洋科學序列成果展。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府於今（ 十五）日上午九時在宜蘭運動公園體育館辦理「二O二五臺灣科學節—宜蘭創科學」活動，結合第六屆臺灣科學節、科學園遊會及OSS海洋科學序列成果展，邀請國立海洋科技博物館、國家海洋研究院、國立宜蘭大學、佛光大學、蘭陽博物館、宜蘭自然史教育館、自然領域輔導團、宜蘭縣原住民族教育資源中心、宜蘭縣戶外教育及海洋教育中心及宜蘭縣十二鄉鎮中心學校共同設置三十四個互動攤位。活動邀請民眾透過實作、遊戲與探索，從日常生活與在地文化中體驗科學。縣府教育處代理處長陳金奇及多位學校校長共同出席開幕典禮。代理縣長林茂盛稍後蒞臨，在互動攤位進行體驗科學的樂趣。

宜蘭縣政府表示，未來將持續與海洋委員會、國家海洋研究院、國立海洋科技博物館及縣立蘭陽博物館等科研單位合作，深化海洋教育與科學探究，讓蘭陽的孩子在探索生活中的科學時，也能勇於創造屬於自己的科學時代。

代理縣長林茂盛表示，科學不只是知識的累積，更是理解土地、文化與世界的重要方式。此次活動希望讓科學走出課本、走進生活，培養學生與民眾的探究精神與海洋視野。未來縣府也將持續推動創新科學教育，讓宜蘭的孩子以科學為眼睛，看見更廣闊的世界。

此次活動主題多元，其中科學、環境永續與海洋教育為核心之一。由中華民國海洋委員會及國家海洋研究院籌辦的OSS海洋科學序列成果展，以「二氧化碳」、「地球的歷史」及「熱能與分子」為主題，讓民眾透過體驗認識地球演化軌跡、氣候變遷與日常生活中的碳循環；本縣政府環境教育中心亦透過互動，推廣廚餘處理及資源回收正確觀念，將永續環保理念落實於生活。

海洋教育方面，蘭陽博物館推出「鯨豚Photo-ID」體驗，帶領民眾了解鯨豚外型特徵與棲息環境；國立海洋科技博物館則透過展示呈現人與海洋之間的依存關係，倡議海洋保育與永續共存的重要性；同時，本縣戶外教育與海洋教育中心亦設置動態活動，讓參與者感受宜蘭豐富的海洋特色與自然生態之美。

科技創新與實作體驗方面，國立宜蘭大學與佛光大學規劃3D列印及無人機體驗活動，讓民眾親身參與設計、操作與應用過程，從中感受科技、創意與實作結合的魅力，激發動手實作與科學創新思維。