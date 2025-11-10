2025臺灣科學節11/8起登場 五大場館優惠、活動資訊一次看！｜【旅遊省錢術】
臺灣科學節邁入第六屆，今年於11/8～11/9、11/15～11/16舉行，以「探索科學、邁向永續」為主軸，結合科學教育、環境保護與文化體驗，打造一場知識嘉年華。基隆海科館、臺北科教館、臺中科博館、高雄科工館、屏東海生館五大場館活動，從影展、展演、工作坊到實境解謎與科學競賽，一起走進科學的奇幻世界。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
2025臺灣科學節五大場館優惠資訊
◆時間：11/8～11/9、11/15～11/16
◆地點：基隆海科館、臺北科教館、臺中科博館、高雄科工館、屏東海生館五大國立科學博物館聯合登場
◆優惠資訊：
1.基隆海科館優惠內容：在學學生憑證明文件，即可免費參觀主題館、【海洋未來式】特展及潮境智能海洋館。
2.臺北科教館優惠內容：
1F票口：常設場購票70元、衍生商品8折（限1F服務台購買）、小黑盒劇場100元
B1多功能教室：主題收費工作坊享會員價（場次依科教管官網及臉書公告）
3.臺中科博館優惠內容：化石先生、夢想一號魔術方塊學院、智高科學大衛營、腦力飛翔工坊、好日商店及紙箱王餐廳，消費享95折
4.高雄科工館優惠內容：
1F大廳售票服務台：【星動時刻・量測傳說 特展】成人特展加購票100元、辦年卡並臨櫃繳費贈送貴賓券1張、使用ibon機台多元支付年卡費用憑支付證明（票套）可參觀特展1次
1F科博文小舖、易奇趣，2F咖啡藝廊：咖啡藝廊唯客多線上點餐享9折、易奇趣單筆消費達300元即可獲得精美小禮物1份、科博文小舖(泛亞文化)「寶寶學習貼紙書」或「安全貼紙書」全套6本特價399元
5.屏東海生館優惠內容：展場大廳2F之創意中心賣店，商品享9折，需購買海生館門票（特價品及）50元(含)以下商品不適用優惠）
2025臺灣科學節五大場館活動資訊
1. 國立海洋科技博物館（基隆海科館）
◆【海洋戲劇展演】
時間：
-2025/11/8下午14:00～15:00
-2025/11/15下午14:00～15:00
-2025/11/16下午14:00～15:00
地點：國立海洋科技博物館 主題館5F階梯舞台
費用：免費
◆【科學市集】
時間：11/8～11/9、11/15～11/16 9:30～16:30
地點：國立海洋科技博物館 教育中心
費用：免費
◆【永續海洋工作坊】
時間：11/8～11/9、11/15～11/16 14:00～16:00
地點：國立海洋科技博物館 智能海洋館 3樓實驗室
費用：活動報名費250～400元
更多資訊：永續海洋工作坊
►更多資訊：海科館科學節活動
2. 國立臺灣科學教育館 （臺北科教館）
◆【科學地下城】
探索實作課程包括自製羽毛球、皮革吊飾敲一敲、3D列印筆MAKER LAB、茶百戲～點茶體驗、氰出於藍等多種課程。
時間：11/8～11/9、11/15～11/16 多場次
地點：科教館B1科學教室
課程報名：科學地下城探索實作課程
◆【科展旗艦區】
展出第65屆全國中小學科展第一名作品，以及2025年臺灣國際科展出國代表作品。
時間：11/8～12/31依開館時間開放
地點：科教館B1 走廊、R01教室
費用：免費入場、自由參觀
◆【心臟解剖工作坊】
時間：11/8～11/9共5場次
地點：3樓人體展區(請先於1樓報到)
對象：一般觀眾，學齡前(幼兒園)建議家長一起報名參加。
費用：300元/人、會員250元/人（本活動費用含學員本人當日常設展門票）
報名：✦11/8(六)9:30～10:30 ✦11/8(六)11:00～12:00 ✦11/8(六)15:30～16:30 ✦11/9(日)9:30～10:30 ✦11/9(日)11:00～12:00
►更多資訊：科教館科學節活動
3. 國立自然科學博物館 （臺中科博館）
◆【大科學】
臺灣科學節亮點活動之一的大科學回歸，將帶來更多元、有趣的大型科學演示。
日期：2025/11/8～11/9、11/15～11/16 10:30、14:30，共8場次(每場限200人)
地點：科博館 生命科學廳B1多用途劇場
對象：建議3歲以上觀眾
票價：每人$100，不分年齡皆須購票
聯繫：04-23226940#353、346 科教組活動小組
購票資訊：購票網址(10/15 14:00起開放售票)，每次最多可購買4張票，購票成功後請妥善保存QR Code，於當天入場展示給工作人員
◆【吉娃斯愛科學布袋戲Part III－《吉娃斯探索大地瑰寶》】
日期：11/8～11/9、11/15～11/16、11/22～11/23，10:00～10:30、13:30～14:00、15:00～15:30
地點：科博館 地球環境廳1樓
票價：當日進入展示場之參觀民眾免費
◆【「礦物與寶石的科學視界－探索大地瑰寶的奧秘」專題演講】
日期：11/8 礦物科學、11/9寶石科學，10:00～12:00、14:00～17:00（每場次1小時，每日共計5場次）
地點：國際會議廳紅廳(請由必可飛劇場側門進入)
票價：可直接入場參與，無須購票
活動資訊：大地瑰寶
►更多資訊：科博館科學節活動
4. 國立科學工藝博物館 （高雄科工館）
◆【好禮三重送】活動
活動期間：11/8～11/9、11/15～11/16
兌換地點：臺灣科學節【好禮三重送】服務台，9:30～12:30、13:30～16:30
活動資訊：好禮三重送
◆【集點任務大挑戰】活動
兌換地點：臺灣科學節【好禮三重送】服務台
兌換日期：11/8～11/9、11/15～11/16
兌換時間：9:30～12:30、13:30～16:30
活動資訊：集點任務大挑戰
◆【科普閱讀樂】活動
時間：
-2025/11/8～11/9，上午9:00～下午17:00
-2025/11/15～11/16，上午9:00～下午17:00
地點：國立科學工藝博物館 北館 平等大道
活動資訊：科普閱讀樂
►備註：臺灣科學節活動期間到科工館參加以上【好禮三重送】、【集點任務大挑戰】、【科普閱讀樂】任一活動，就有機會獲得天地合補葉黃素凍。
◆【科學表演秀】、【短劇】、【座談與影片】活動
時間：
-2025/11/8～11/9，上午10:00～下午16:30
-2025/11/15～11/16，上午10:00～下午16:30
地點：國立科學工藝博物館一樓大廳表演秀舞台系列活動
活動資訊：一樓大廳表演秀舞台系列活動
5. 國立海洋生物博物館 （屏東海生館）
◆漁識場科學市集
◎科學攤位：第六屆臺灣科學節海生館將全國最有趣的科學市集帶進館內！漁識場結合多元科學議題，以各單位教學研究成果或特色主題內容設計科學攤位。
◎集章活動：除了科學攤位以外，今年亦有集章活動，達成各攤指定任務即可集章，完成集章可至大廳銅雕區前活動服務台兌換精美禮品，數量有限，送完為止！
活動時間：11/8(六)11:00～16:00、11/9(日)10:00～16:00（禮品兌換時間最晚至16:30）
活動地點：國立海洋生物博物館（大廳二樓、珊瑚王國館出口廊道、大廳銅雕區、世界水域館大廳）
活動方式：購票入館即可免費參加
◆2025海洋大劇場
海生館年度盛事——「2025第六屆臺灣科學節海洋大劇場」，即將於11/16在屏車城國中登場。這次主題為《黃金海底城－海誓「珊」盟》，由海生館與蘋果劇團聯手，結合藝術表演與永續教育。除了精彩的戲劇表演，當天還有充滿趣味與知識的市集活動，可填寫報名表單，一同欣賞藝術、認識海洋！（活動免費，戲劇表演須報名，市集活動不須報名）
活動時間：11/16，市集10:00～15:00，戲劇表演13:30～14:30（13:00開放入場）
活動地點：屏東車城國中活動中心（屏東縣車城鄉新興路42號）
報名連結：海洋大劇場
◆海生館11/15夜間限定海海人生音樂派對
海生館11/15夜間限定國立海洋生物博物館內Silent Disco派對！今年首創三頻道、三條路線、四段特別製作、七組團隊聯手呈現出最獨特的海海人生Silent Disco音樂派對。
時間：11/15夜間限定18:30～21:30
票價：每人$300元，凡購票即贈送國立海洋生物博物館磁鐵夜燈
購票連結：海生館夜間限定音樂派對
注意事項：3歲以下免門票入場，但不提供無線耳機。欲參加Silent Disco活動之參加者，請務必攜帶證件進行無線耳機兌換，若未攜帶證件將收取500元保證金
►更多資訊：海生館科學節活動
資料來源：2025台灣科學節
資料整理：Vinge
