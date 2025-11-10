2025臺灣科學節11/8起登場 五大場館優惠、活動資訊一次看！｜【旅遊省錢術】

臺灣科學節邁入第六屆，今年於11/8～11/9、11/15～11/16舉行，以「探索科學、邁向永續」為主軸，結合科學教育、環境保護與文化體驗，打造一場知識嘉年華。基隆海科館、臺北科教館、臺中科博館、高雄科工館、屏東海生館五大場館活動，從影展、展演、工作坊到實境解謎與科學競賽，一起走進科學的奇幻世界。

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

2025臺灣科學節（圖片來源：2025臺灣科學節）

2025臺灣科學節五大場館優惠資訊

◆時間：11/8～11/9、11/15～11/16

◆地點：基隆海科館、臺北科教館、臺中科博館、高雄科工館、屏東海生館五大國立科學博物館聯合登場

◆優惠資訊：

1.基隆海科館優惠內容：在學學生憑證明文件，即可免費參觀主題館、【海洋未來式】特展及潮境智能海洋館。

2.臺北科教館優惠內容：

1F票口：常設場購票70元、衍生商品8折（限1F服務台購買）、小黑盒劇場100元

B1多功能教室：主題收費工作坊享會員價（場次依科教管官網及臉書公告）

3.臺中科博館優惠內容：化石先生、夢想一號魔術方塊學院、智高科學大衛營、腦力飛翔工坊、好日商店及紙箱王餐廳，消費享95折

4.高雄科工館優惠內容：

1F大廳售票服務台：【星動時刻・量測傳說 特展】成人特展加購票100元、辦年卡並臨櫃繳費贈送貴賓券1張、使用ibon機台多元支付年卡費用憑支付證明（票套）可參觀特展1次

1F科博文小舖、易奇趣，2F咖啡藝廊：咖啡藝廊唯客多線上點餐享9折、易奇趣單筆消費達300元即可獲得精美小禮物1份、科博文小舖(泛亞文化)「寶寶學習貼紙書」或「安全貼紙書」全套6本特價399元

5.屏東海生館優惠內容：展場大廳2F之創意中心賣店，商品享9折，需購買海生館門票（特價品及）50元(含)以下商品不適用優惠）

◆更多資訊：台灣科學節網站、台灣科學節FB

2025臺灣科學節好康優惠（圖片來源：2025臺灣科學節）

2025臺灣科學節五大場館活動資訊

◆【海洋戲劇展演】

時間：

-2025/11/8下午14:00～15:00

-2025/11/15下午14:00～15:00

-2025/11/16下午14:00～15:00

地點：國立海洋科技博物館 主題館5F階梯舞台

費用：免費

◆【科學市集】

時間：11/8～11/9、11/15～11/16 9:30～16:30

地點：國立海洋科技博物館 教育中心

費用：免費

◆【永續海洋工作坊】

時間：11/8～11/9、11/15～11/16 14:00～16:00

地點：國立海洋科技博物館 智能海洋館 3樓實驗室

費用：活動報名費250～400元

更多資訊：永續海洋工作坊

►更多資訊：海科館科學節活動

國立海洋科技博物館（圖片來源：Getty Creative）

◆【科學地下城】

探索實作課程包括自製羽毛球、皮革吊飾敲一敲、3D列印筆MAKER LAB、茶百戲～點茶體驗、氰出於藍等多種課程。

時間：11/8～11/9、11/15～11/16 多場次

地點：科教館B1科學教室

課程報名：科學地下城探索實作課程

◆【科展旗艦區】

展出第65屆全國中小學科展第一名作品，以及2025年臺灣國際科展出國代表作品。

時間：11/8～12/31依開館時間開放

地點：科教館B1 走廊、R01教室

費用：免費入場、自由參觀

◆【心臟解剖工作坊】

►更多資訊：科教館科學節活動

國立臺灣科學教育館科學節活動（圖片來源：國立臺灣科學教育館）

◆【大科學】

臺灣科學節亮點活動之一的大科學回歸，將帶來更多元、有趣的大型科學演示。

日期：2025/11/8～11/9、11/15～11/16 10:30、14:30，共8場次(每場限200人)

地點：科博館 生命科學廳B1多用途劇場

對象：建議3歲以上觀眾

票價：每人$100，不分年齡皆須購票

聯繫：04-23226940#353、346 科教組活動小組

購票資訊：購票網址(10/15 14:00起開放售票)，每次最多可購買4張票，購票成功後請妥善保存QR Code，於當天入場展示給工作人員

◆【吉娃斯愛科學布袋戲Part III－《吉娃斯探索大地瑰寶》】

◆【「礦物與寶石的科學視界－探索大地瑰寶的奧秘」專題演講】

►更多資訊：科博館科學節活動

國立自然科學博物館科學節活動（圖片來源：國立自然科學博物館）

◆【好禮三重送】活動

◆【集點任務大挑戰】活動

◆【科普閱讀樂】活動

時間：

-2025/11/8～11/9，上午9:00～下午17:00

-2025/11/15～11/16，上午9:00～下午17:00

地點：國立科學工藝博物館 北館 平等大道

活動資訊：科普閱讀樂

►備註：臺灣科學節活動期間到科工館參加以上【好禮三重送】、【集點任務大挑戰】、【科普閱讀樂】任一活動，就有機會獲得天地合補葉黃素凍。

◆【科學表演秀】、【短劇】、【座談與影片】活動

時間：

-2025/11/8～11/9，上午10:00～下午16:30

-2025/11/15～11/16，上午10:00～下午16:30

國立科學工藝博物館科學節活動（圖片來源：國立科學工藝博物館）

◆漁識場科學市集

◎科學攤位：第六屆臺灣科學節海生館將全國最有趣的科學市集帶進館內！漁識場結合多元科學議題，以各單位教學研究成果或特色主題內容設計科學攤位。

◎集章活動：除了科學攤位以外，今年亦有集章活動，達成各攤指定任務即可集章，完成集章可至大廳銅雕區前活動服務台兌換精美禮品，數量有限，送完為止！

活動時間：11/8(六)11:00～16:00、11/9(日)10:00～16:00（禮品兌換時間最晚至16:30）

活動地點：國立海洋生物博物館（大廳二樓、珊瑚王國館出口廊道、大廳銅雕區、世界水域館大廳）

活動方式：購票入館即可免費參加

◆2025海洋大劇場

海生館年度盛事——「2025第六屆臺灣科學節海洋大劇場」，即將於11/16在屏車城國中登場。這次主題為《黃金海底城－海誓「珊」盟》，由海生館與蘋果劇團聯手，結合藝術表演與永續教育。除了精彩的戲劇表演，當天還有充滿趣味與知識的市集活動，可填寫報名表單，一同欣賞藝術、認識海洋！（活動免費，戲劇表演須報名，市集活動不須報名）

◆海生館11/15夜間限定海海人生音樂派對

海生館11/15夜間限定國立海洋生物博物館內Silent Disco派對！今年首創三頻道、三條路線、四段特別製作、七組團隊聯手呈現出最獨特的海海人生Silent Disco音樂派對。

►更多資訊：海生館科學節活動

國立海洋生物博物館科學節活動（圖片來源：國立海洋生物博物館1）

國立海洋生物博物館科學節活動（圖片來源：國立海洋生物博物館）

資料來源：2025台灣科學節

資料整理：Vinge

